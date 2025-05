Amgen nach Zahlen: Gelingt der Aktie nun endlich das Comeback?

Amgen mit starken Q1-Daten

Schauen wir uns die Q1-Daten einmal im Detail an. Amgen gab den Umsatz für das 1. Quartal 2025 mit 8,149 Mrd. US-Dollar an, nach 7,447 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2024.

Amgen wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 1,730 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 3,20 US-Dollar) aus, nach einem Verlust in Höhe von -0,113 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von -0,21 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn (non-GAAP) im 1. Quartal 2025 auf 2,649 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 4,90 US-Dollar) nach 2,140 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 3,96 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Unternehmen gab den free cash flow im März-Quartal mit 1,0 Mrd. US-Dollar an, nach 0,5 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2024

Amgen mit einem robusten Ausblick auf das Gesamtjahr 2025

Amgen rechnet für 2025 mit einem Umsatz in einer Spanne von 34,3 Mrd. US-Dollar bis 35,7 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr 2025 ein EPS (GAAP) in Höhe von 12,21 US-Dollar bis 13,46 US-Dollar. Das um Sondereffekte bereinigte EPS (non-GAAP) wird in Höhe von 20,00 US-Dollar bis 21,20 US-Dollar erwartet.

Chartcheck Amgen: Aktie zwischen Baum und Borke

Der Amgen-Aktie (WKN: 867900 | ISIN: US0311621009 | Ticker-Symbol: AMG) gelang ein furioser Start ins Jahr 2025. Zum Jahreswechsel notierte die Aktie noch im Bereich von 260 US-Dollar, ehe sie eine Erholung lancieren konnte. Mitte März bildete sie schließlich das Hoch dieser Erholung aus. Danach setzten wiederum Gewinnmitnahmen ein. Der Aktienkurs bröckelte und tauchte auf 270 US-Dollar ab. Bis zur Veröffentlichung der Q1-Daten erholte sich Amgen zwar wieder auf über 280 US-Dollar, doch es bleibt abzuwarten, ob die Zahlen den Aktienkurs weiter ankurbeln können oder eben nicht. Die erste Reaktion der Aktie auf die Zahlen fiel recht verhalten aus.