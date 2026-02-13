Aktie vor Neubewertung?
Mit Hochdruck zum nächsten Gold-Player im Herzen von Québec
Anzeige
Analysten optimistisch

SAP nach Kursrutsch im Fokus 13.02.2026, 19:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Aktienchart
© Generiert von OpenAI
Die Aktie von SAP hat seit ihrem letzten Rekordhoch deutlich nachgegeben und rund 40 Prozent an Wert verloren. Auslöser war vor allem ein breiter Abverkauf im Softwaresektor, nachdem Anleger verstärkt befürchten, dass Künstliche Intelligenz klassische Geschäftsmodelle unter Druck setzen könnte. Trotz des Rückgangs notiert der DAX-Konzern damit auf dem niedrigsten Niveau seit 2024.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 172,85 EUR +0,65 % Lang & Schwarz

Mehrheit der Analysten empfiehlt weiter den Kauf

Trotz der deutlichen Korrektur bleibt die Analystenseite überwiegend positiv. Laut Daten von TipRanks raten 16 von 18 beobachtenden Experten weiterhin zum Kauf von SAP, daneben gibt es eine Halte- und eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 262 Euro und damit klar über dem aktuellen Niveau. Besonders optimistisch zeigt sich ein Analyst mit einem deutlich höheren Zielwert.

KI-Sorgen treiben den Ausverkauf

Der Rückgang hängt weniger mit konkreten Unternehmensnachrichten zusammen als mit allgemeinen Branchenängsten. Anleger befürchten, dass KI-Anwendungen bestehende Softwarelösungen überflüssig machen könnten. Einige Experten sehen diese Reaktion jedoch als überzogen und sprechen von einem wahllosen Abverkauf, bei dem Risiken bereits stark eingepreist seien.

Einschätzung für Anleger

Nach Ansicht der Analysten könnten sich daraus Bewertungsgelegenheiten ergeben. Wer der optimistischen Einschätzung folgt, könnte das aktuelle Kursniveau als Einstiegschance betrachten. Die weitere Entwicklung hängt vor allem davon ab, ob sich die KI-Befürchtungen bestätigen oder relativieren.

Stimmung in der Community

Die Diskussion wirkt gespalten: Während einige Nutzer nach dem Kursrückgang auf eine Gegenbewegung setzen und kurzfristige Long-Positionen eingehen, bleiben andere skeptisch und verweisen auf mögliche Insiderverkäufe sowie mangelndes Vertrauen in Marktinformationen. Insgesamt überwiegt eine spekulative, kurzfristig orientierte Haltung – zwischen Hoffnung auf schnelle Gewinne und Zweifel an der Nachhaltigkeit der Bewegung. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GW0M71
Ask: 1,00
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GQ85DV
Ask: 3,56
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW0M71 GQ85DV. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
3 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
4 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Strategiewechsel bei E-Autos: Rivian überrascht Markt mit neuem …

18:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starke Zahlen, schwacher Kurs: Warum Adidas trotz Rekorden weiter f…

17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Epstein-Files & Dow Jones: Pam Bondi: „Der Dow liegt derzeit bei…

16:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Druck aus China eskaliert: Zeiss unter Zugzwang: Carl Zeiss Meditec …

15:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron dreht mächtig auf: Aktie vor den Zahlen im Rallyemodus

14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Luxusmarkt unter Druck, China bremst Europas Kosmetikriesen: L’Or…

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mega-Fusion im Musk-Imperium sorgt für Spekulationen: Tesla-Aktie …

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor wichtigen US-Inflationsdaten: Rheinmetall – Aktie nähert …

10:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer