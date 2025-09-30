Anzeige
Analysten treiben Fantasie in Chinas Techsektor

Alibaba-Aktie startet durch, KI-Investitionen zünden neues Momentum 30.09.2025, 12:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Analysten treiben Fantasie in Chinas Techsektor: Alibaba-Aktie startet durch, KI-Investitionen zünden neues Momentum
© Symbolbild von Unsplash
Die Alibaba-Aktie setzt ihre Erholungsbewegung fort. Positive Analystenkommentare und ambitionierte KI-Ziele geben dem Kurs zusätzlichen Schub.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Tencent 72,82 EUR +0,54 % Baader Bank
Alibaba Group 155,00 EUR +0,98 % L&S Exchange
Alphabet 207,53 EUR -0,44 % Baader Bank
Amazon 189,18 EUR -0,13 % L&S Exchange
Baidu 116,80 EUR +1,65 % L&S Exchange
NVIDIA 155,20 EUR +0,25 % L&S Exchange

Analystenkommentare beflügeln Techwert

Am Dienstagvormittag legte die in den USA notierte Aktie von Alibaba erneut deutlich zu. Damit setzt der chinesische Techkonzern den Aufwärtstrend vom Wochenauftakt fort. Analysten verschiedener Häuser hoben ihre Kursziele an und bestätigten überwiegend Kaufempfehlungen. Besonders hervorstechend ist die zunehmende Begeisterung für die Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz.

Zentrale Treiber des momentanen Momentums sind ambitionierte Pläne für den Cloud- und KI-Sektor. Alibaba will in den kommenden drei Jahren rund 380 Milliarden Yuan investieren, umgerechnet über 50 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete der Bereich bereits ein Wachstum von 26 Prozent. Beobachter interpretieren dies als klares Bekenntnis zur Technologieführerschaft.

Strategische Weichenstellung mit KI-Modell und Nvidia

Beim jüngsten Technologie-Event stellte Alibaba das neue KI-Sprachmodell Qwen3 Max vor. Es verfügt über mehr als 1 Billion Parameter und positioniert sich damit als eines der leistungsfähigsten Systeme auf dem Markt. Dies zeigt deutlich, dass künstliche Intelligenz künftig eine tragende Rolle im Kerngeschäft spielen soll.

Parallel dazu verkündete der Konzern eine strategische Kooperation mit Nvidia im Bereich sogenannter Physical AI. Dabei geht es um Anwendungen, die über die rein digitale Welt hinausgehen und reale Prozesse abbilden sollen. Experten sehen darin ein deutliches Signal für die technologische Zukunftsausrichtung von Alibaba.

Bewertungen steigen, aber Risiken bleiben

Die Stimmung unter Analysten bleibt mehrheitlich positiv. Laut aktuellen Erhebungen bewerten 44 von 48 Analysten die Aktie mit Kaufen. Plattformen wie Aktien Guide oder MarketScreener zeigen einheitlich nach oben gerichtete Prognosen. Dennoch mahnen einige Stimmen zur Vorsicht. Die geplanten Investitionen könnten kurzfristig die Margen belasten und regulatorische Risiken aus China bleiben präsent.

Auch der globale Wettbewerb mit Unternehmen wie Baidu, Tencent sowie US-Anbietern wie Alphabet und Amazon dürfte sich weiter verschärfen. Technologischer Vorsprung kann schnell schrumpfen, wenn Konkurrenten eigene Durchbrüche erzielen.

Ausblick mit Spannung erwartet

Ob der aktuelle Kursanstieg nachhaltig bleibt, hängt maßgeblich von den kommenden Quartalszahlen ab. Entscheidend werden Kennzahlen wie Umsatz, Bruttomarge und Investitionsquote sein. Kann Alibaba die Erwartungen erfüllen und gleichzeitig die Profitabilität sichern? Oder droht ein Rückschlag, wenn der KI-Boom die finanziellen Reserven überstrapaziert? Die kommenden Wochen dürften richtungsweisend sein für einen der wichtigsten Technologiewerte aus China.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
