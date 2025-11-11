Analysten ziehen zumeist positive Bilanz bei der Aktie von Siemens Energy AG im Oktober 2025: Experten bewerten Siemens Energy‑Aktie im Oktober – Mehrheit sieht Aufwärtspotenzial

Analysten ziehen zumeist positive Bilanz bei der Aktie von Siemens Energy AG im Oktober 2025

Im Oktober 2025 haben Analyst*innen die Anteilsscheine von Siemens Energy überwiegend positiv beurteilt. Eine klare Mehrheit empfiehlt „Kaufen“, wenngleich einzelne Stimmen Zurückhaltung zeigen.
Analystenmeinungen im Überblick

Im Laufe des Monats Oktober bewerteten neun Analysten die Siemens Energy Aktie. Sieben von ihnen sprachen eine Kaufempfehlung aus, einer empfahl das Halten, ein weiterer stufte die Aktie mit Verkaufen ein. Das durchschnittliche Kursziel wurde mit 109, 83 Euro beziffert. Auffällig war die große Spannbreite der Einschätzungen.
Während die Deutsche Bank ein Ziel von 115 Euro ausgab und den Titel als Kauf einordnete, sah Bernstein Research den fairen Wert lediglich bei 37 Euro. Diese Bewertung mit Underperform stellt den deutlichsten Ausreißer dar und dürfte bei institutionellen Investoren für Stirnrunzeln gesorgt haben.

Technische Perspektive und Branchenblick

Auch aus charttechnischer Sicht wurde Siemens Energy im Oktober positiv bewertet. Analysten von IG Deutschland hoben die stabile Struktur der Aktie hervor. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 110 Euro könne ihrer Ansicht nach Potenzial bis etwa 117 Euro eröffnen. Gleichzeitig mahnten Analysten anderer Häuser zur Vorsicht. Insbesondere im Bereich Energietechnik und Turbinenbau bestehen weiterhin Bewertungsrisiken. Diese betreffen nicht nur Siemens Energy, sondern auch Wettbewerber wie General Electric, Vestas, Nordex oder Schneider Electric, die ebenfalls unter Druck durch hohe Kapitalanforderungen und volatile Margen stehen.

Einordnung und Marktbedeutung

Die mehrheitlich positiven Einschätzungen verdeutlichen, dass Siemens Energy trotz branchenspezifischer Herausforderungen weiterhin als stabiler Wert gilt. Das moderate durchschnittliche Kursziel zeigt allerdings auch, dass kurzfristige Kurssprünge nicht erwartet werden. Die große Differenz zwischen einzelnen Analystenmeinungen signalisiert Unsicherheit hinsichtlich künftiger Entwicklungen in der Energiewirtschaft.

Ausblick mit Spannung

Kann sich der Aktienkurs nachhaltig oberhalb von 110 Euro etablieren, wäre ein technischer Anstieg in Richtung 115 bis 117 Euro möglich. Andernfalls droht eine Seitwärtsbewegung mit erhöhter Volatilität. Besonders die weitere Entwicklung im Wind- und Netzgeschäft könnte entscheidend für die Bewertung in den kommenden Monaten sein.

Bn-Redaktion/jh
