Analystin sieht Chancen: Barclays bleibt bei Airbus SE optimistisch: Airbus SE Aktie: Barclays setzt Kursziel auf 220 Euro und bleibt bei Overweight

Analystin sieht Chancen: Barclays bleibt bei Airbus SE optimistisch

19.01.2026, 18:00 Uhr

© Foto von Patrick Tomasso auf Unsplash
Die britische Investmentbank Barclays Capital hat ihre Bewertung der Airbus SE Aktie aktualisiert und bleibt trotz operativer Herausforderungen bei ihrer positiven Einschätzung. Analystin Milene Kerner setzt das Kursziel auf 220 Euro und bestätigt die Einstufung mit Overweight.
Barclays sieht Belastungen aber keine Trendwende

In ihrer aktuellen Analyse rechnet Kerner mit kurzfristigen Belastungen für Airbus durch Probleme in der A320 Familie. Diese könnten sich je nach Szenario auf 71 bis 269 Cent je Aktie belaufen. Entscheidend sei jedoch dass diese Faktoren laut Barclays keine nachhaltige Beeinträchtigung von Gewinn oder Cashflow zur Folge hätten. Das strukturell robuste Geschäftsmodell bleibe intakt.

Unsicherheit über Kosten Anleger erwarten Details

Ein zentrales Risiko sieht Barclays im fehlenden Ausblick auf die künftige Kostenstruktur. Ohne konkrete Angaben seitens des Managements sei mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Investoren warteten auf Klarheit zu Auslieferungsplänen und Margenzielen um die mittelfristige Entwicklung besser einschätzen zu können.

Starke Position im Luftfahrtsektor bleibt erhalten

Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibt die Airbus SE Aktie unter Analysten insgesamt gefragt. Das Overweight Rating signalisiert aus Sicht von Barclays ein überdurchschnittliches Kurspotenzial. Airbus behauptet sich damit im Wettbewerbsumfeld unter Konzernen wie Boeing, Safran oder MTU Aero Engines Unternehmen die ebenfalls von globalen Trends und Währungseffekten betroffen sind. Die Frage bleibt offen ob Anleger die Einschätzung von Barclays als Signal für weiteres Vertrauen in das Airbus Papier werten. Entscheidend dürften künftige Aussagen des Managements und Fortschritte bei der Lösung operativer Engpässe sein.

Bn-Redaktion/jh
