Anleger fliehen vor KI-Angst

Diese Aktien könnten ausgelöscht werden! 09.08.2025, 15:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild KI
© Bild von Tumisu von Pixabay
Die Künstliche Intelligenz (KI) dominiert die Schlagzeilen und treibt einige Tech-Giganten in schwindelerregende Höhen. Doch abseits der Euphorie wächst am Markt die Sorge. Immer mehr Anleger meiden bestimmte Unternehmen, die als potenzielle Verlierer des KI-Booms gelten. Denn die neue Technologie droht, ganze Branchen auf den Kopf zu stellen. Einige Experten warnen bereits vor einem „Annihilations“-Szenario, bei dem Unternehmen, die nicht mithalten können, verschwinden könnten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Wix.com 105,30 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Adobe 293,40 EUR -0,05 % Lang & Schwarz
Alphabet 173,11 EUR -0,21 % Lang & Schwarz
Amazon 191,20 EUR +0,01 % Lang & Schwarz
Duolingo Registered (A) 370,34 USD -5,25 % NYS
Meta Platforms (A) 660,85 EUR -0,13 % Lang & Schwarz
Gartner 197,00 EUR +0,13 % Lang & Schwarz
ManpowerGroup 34,80 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Microsoft 448,63 EUR -0,06 % Lang & Schwarz
NVIDIA 156,95 EUR -0,03 % Lang & Schwarz
Robert Half International 29,40 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Shutterstock 17,24 EUR -0,06 % Lang & Schwarz

Ein historischer Wandel
Der Einfluss von KI auf die US-Finanzmärkte ist unübersehbar. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 4,5 Billionen US-Dollar ist Nvidia das wertvollste Unternehmen der Welt. Start-ups wie OpenAI oder Anthropic haben Dutzende Milliarden an Kapital eingesammelt. Doch die Technologie, die einige Unternehmen reich macht, bedroht gleichzeitig andere. Die Parallelen zur disruptiven Kraft des Internets sind deutlich. Investoren beginnen, gezielt auf die Verlierer der neuen Ära zu wetten.

Ein Korb von 26 Unternehmen, den Strategen der Bank of America als besonders gefährdet eingestuft haben, hinkt dem S&P 500 Index seit Mitte Mai um 22 Prozentpunkte hinterher. Dazu gehören Firmen wie Wix.com, Shutterstock und Adobe. Der Futurum Group-CEO Daniel Newman ist überzeugt: „Die Disruption ist real. Wir dachten, sie würde fünf Jahre dauern, jetzt scheinen es eher zwei zu sein.“

Diese Unternehmen sind bereits unter Druck
Manche Aktien zeigen schon jetzt die Auswirkungen dieser Investorenstimmung. Wix.com und Shutterstock haben im Jahr 2025 über 33 Prozent verloren. Die Aktie von Adobe ist um 23 Prozent gefallen. Investoren befürchten, dass Kunden zu KI-Plattformen abwandern, die Bilder und Videos generieren können. Auch Personalvermittler wie ManpowerGroup und Robert Half sehen sich unter Druck, da Automatisierung ihre Dienstleistungen überflüssig machen könnte. Die Aktie von Robert Half hat sich im Jahr 2025 halbiert.

Selbst die Marktforscher von Gartner mussten kürzlich einen herben Rückschlag hinnehmen. Nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose gesenkt hatte, brach die Aktie innerhalb einer Woche um 30 Prozent ein. Obwohl Gartner staatliche Ausgabenkürzungen als Grund nannte, sehen Analysten die Bedrohung durch günstigere KI-Lösungen als Hauptursache.

Gewinner und Verlierer der neuen Ära
Historische Beispiele zeigen, wie neue Technologien ganze Branchen vernichten können. Der Telegraph wurde vom Telefon abgelöst und Videotheken von Streaming-Diensten. Adam Sarhan von 50 Park Investments ist sich sicher: „Jedes Unternehmen, bei dem man jemanden für etwas bezahlt, das KI schneller und billiger erledigen kann, wird ausgelöscht.“

Doch es gibt auch Gegenbeispiele: Obwohl es viele KI-Übersetzungsdienste gibt, konnte die Sprachlern-App Duolingo ihre Prognose für 2025 anheben, unter anderem durch den cleveren Einsatz von KI.

Während die Technologie-Riesen wie Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon ihre Investitionen massiv erhöhen und die neue KI-Infrastruktur finanzieren, wird die Trennlinie zwischen Gewinnern und Verlierern immer schärfer. An der Wall Street steigt die Nervosität, und Experten sind sich einig: Der KI-Wandel wird in den kommenden Monaten unbarmherzig weitergehen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH0A67
Ask: 1,57
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VK8XZ5
Ask: 5,00
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH0A67 VK8XZ5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
2 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
3 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
4 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
5 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rheinmetall im Check: DAX-Star nur noch zum Halten gut?

16:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zalando im freien Fall: Wann kommt die Trendwende?

16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk Aktie schießt nach Konkurrenzschwäche nach oben

14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Under Armour schockt Anleger mit schwacher Prognose und massivem …

13:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax robust ins Wochenende: Münchener Rück bricht nach Zahlen ein. …

Gestern 21:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bechtle mit Comeback: Neuer Jahresrekord im MDAX!

Gestern 18:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple verlagert Produktion: Was steckt dahinter?

Gestern 18:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adidas trotzt der Flaute – Dax-Wert mit starker Gegenbewegung

Gestern 16:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer