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Antibiotika Produktion unter Druck

Sandoz Chef warnt vor Antibiotika Dumping aus China 28.05.2026, 13:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Antibiotika Produktion unter Druck: Sandoz Chef warnt vor Antibiotika Dumping aus China
© Foto von Polina Tankilevitch auf Pexels
Der Schweizer Generikahersteller Sandoz warnt vor wachsendem Druck auf die europäische Antibiotika Produktion. Konzernchef Richard Saynor sieht internationale Preisverzerrungen und unfaire Wettbewerbsbedingungen als Gefahr für die Versorgungssicherheit. Im Fokus stehen billige Wirkstoffimporte aus China.
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Novartis 118,91 CHF -0,23 % TTMzero RT
Sandoz Group 70,38 EUR -1,80 % L&S Exchange
Pfizer 22,51 EUR -0,17 % Baader Bank

Sandoz schlägt Alarm bei Antibiotika

Sandoz macht auf ein Problem aufmerksam das weit über den Pharmasektor hinausreicht. Nach Einschätzung des Konzerns geraten europäische Hersteller wichtiger Antibiotika Wirkstoffe immer stärker unter Druck. Der Vorwurf lautet dass chinesische Anbieter mit extrem niedrigen Preisen den Markt verzerren.

Besonders betroffen ist der Wirkstoff Amoxicillin Trihydrat der für eines der meistgenutzten Antibiotika in Europa benötigt wird. Sandoz sieht darin ein Risiko für die Versorgungssicherheit und fordert faire Wettbewerbsbedingungen.

Europäische Produktion wird strategische Frage

Die Warnung hat eine politische Dimension. Wenn europäische Hersteller wegen Preisdrucks ihre Produktion zurückfahren müssten könnte die Abhängigkeit von Importen weiter steigen. Gerade bei essenziellen Medikamenten wäre das ein Risiko für Patienten Gesundheitssysteme und Staaten.

Neben Sandoz stehen auch Novartis und Pfizer als große Pharmakonzerne im Blick wenn es um Lieferketten Arzneimittelversorgung und internationale Produktionsstrukturen geht. Der Fall zeigt wie sensibel der Markt für wichtige Medikamente geworden ist.

Dumping Vorwurf trifft sensiblen Markt

Antibiotika sind keine gewöhnlichen Produkte. Sie sind für Kliniken Arztpraxen und Apotheken unverzichtbar. Gleichzeitig sind viele ältere Wirkstoffe margenschwach weil die Preise über Jahre stark gedrückt wurden. Genau das macht die Produktion in Europa schwierig.

Sollten Importe dauerhaft deutlich unter europäischen Produktionskosten liegen wächst der Druck auf lokale Werke weiter. Für Anleger wird damit nicht nur die Nachfrage nach Generika relevant sondern auch die Frage ob Politik und Behörden die Produktion strategisch schützen.

Die Warnung des Sandoz Chefs zeigt wie angespannt die Lage bei wichtigen Antibiotika ist. Niedrige Preise aus China können kurzfristig Kosten senken langfristig aber Europas Versorgungssicherheit schwächen. Für Sandoz geht es damit nicht nur um Wettbewerb sondern um die Frage ob Europa zentrale Arzneimittel weiter selbst herstellen kann.

Bn-Redaktion/jh
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