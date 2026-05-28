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Dax in banger Erwartung der PCE-Daten

RWE – Aktie in arger Bedrängnis. Kommt es zum Kursdebakel? 28.05.2026, 13:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax in banger Erwartung der PCE-Daten: RWE – Aktie in arger Bedrängnis. Kommt es zum Kursdebakel?
© ei 정규송 Nui MALAMA auf Pexles (Symbolbild)
Die Konsolidierung im Dax setzt sich fort. Der deutsche Leitindex orientiert sich nach und nach in Richtung 25.000 Punkte und verliert damit den Kontakt zu seinem bisherigen Rekordhoch im Bereich von 25.508 Punkten. Ein erfolgreicher Ausbruch über das im Januar ausgebildete Rekordhoch würde dem Dax weiteren Schwung in Richtung 26.000 Punkte verleihen. Doch danach sieht es erst einmal nicht aus. Zwei Themen belasten den Index.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 55,15 EUR -0,34 % L&S Exchange
DAX 25.028,12 PKT -0,72 % Ariva Indikation

In den USA werden im Verlauf des heutigen Donnerstags die wichtigen PCE-Daten veröffentlicht. Von diesen dürfte eine große Signalwirkung ausgehen. Die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik durch die Fed ist im Markt allgegenwärtig. Sollten die PCE-Daten diese Sorgen befeuern, könnte es prekär für die Aktienmärkte werden. 

Die Lage im Nahen Osten ist das zweite Thema, das aktuell die Stimmung trübt. Die undurchsichtige Gemengelage verunsichert die Marktakteure ebenso. Die Ölpreise zogen wieder an – und ihrem Schlepptau die Anleiherenditen. 

Kurzum. Der heutige Donnerstag könnte richtungsweisend werden. Vor allem die Inflationsdaten dürften das Handelsgeschehen beeinflussen. Für den Dax wäre es schon die „halbe Miete“, wenn er den heutigen Donnerstag oberhalb von 25.000 Punkten abschließen könnte. Ein Rücksetzer unter die 25.000er Marke würde dem Index weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 24.000 Punkte eröffnen. 

Die RWE-Aktie befindet sich in einer prekären Lage. Nach dem Ende April im Bereich von 62 Euro ausgebildeten Hoch übernahmen Gewinnmitnahmen das Kommando. Seitdem steht die RWE-Aktie unter Druck. Aktuell notiert sie im Bereich von 55 Euro. Damit hat die Aktie eine wichtige Schlüsselmarke erreicht. 

RWE Aktienchart

RWE - Aktie in arger Bedrängnis. Kommt es zum Kursdebakel?

Die in der Kommentierung vom 14. Mai thematisierten Zahlen vermochten es nicht, der RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) frische Impulse zu verleihen. Stattdessen setzte sich die Korrektur fort und erreicht nun mit den 55 Euro eine eminent wichtige Marke. Der obere Chart verdeutlicht die Brisanz der Situation.

Ein Rücksetzer unter die wichtige Unterstützung von 55 Euro würde die Top-Bildung in der Aktie forcieren. Weitere Abgaben in Richtung 50 Euro würden in diesem Fall drohen. Gleichzeitig bietet das Erreichen der 55 Euro der RWE-Aktie aber die Gelegenheit, der Korrektur ein Ende zu setzen und einen erfolgreichen Test der 55 Euro als Basis für eine Gegenbewegung zu nutzen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 62 Euro muss eher, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. 

DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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