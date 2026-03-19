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Apple enthüllt Mega-Deal

MotionVFX verändert alles 19.03.2026, 18:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Apple
© Symbolbild von appshunter.io auf Unsplash
Apple treibt mit der Übernahme von MotionVFX den Ausbau seines Kreativ-Ökosystems und Service-Geschäfts gezielt voran. Parallel bringt das Unternehmen mit den AirPods Max 2 neue KI-gestützte Funktionen in den Audiobereich. Trotz Wachstum zeigen Führungswechsel und Verzögerungen im Smart-Home-Segment interne Herausforderungen auf.
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Creator-Offensive: Apple stärkt Final Cut Pro mit MotionVFX

Zum 50. Firmenjubiläum setzt Apple ein deutliches Signal in Richtung wachstumsstarker Services. Im Zentrum steht die Übernahme des polnischen Softwareanbieters MotionVFX. Das Unternehmen aus Warschau bringt rund 70 Mitarbeiter ein und gilt als Spezialist für Plug-ins, Templates und 3D-Effekte für Final Cut Pro. Die Integration dürfte Apples Kreativ-Ökosystem gezielt ausbauen und die hauseigenen Tools funktional erweitern.

Bereits im Januar hatte Apple sein Creator Studio gestartet, ein Abo-Angebot für 12,99 Dollar pro Monat, das professionelle Kreativsoftware bündelt und sich direkt gegen Adobes Creative Cloud positioniert. MotionVFX ergänzt dieses Angebot um zusätzliche Effekte und Workflows, die insbesondere für Video-Produzenten relevant sind. Offen bleibt, wie Apple mit dem bisherigen Abomodell von MotionVFX und der Unterstützung externer Drittprodukte umgehen wird.

Die strategische Stoßrichtung ist klar: Der Service-Bereich gewinnt zunehmend an Gewicht. Während Dienstleistungen 2015 noch 8,5 Prozent des Umsatzes ausmachten, liegt ihr Anteil inzwischen bei über 26 Prozent. Die Akquisition fügt sich damit nahtlos in die langfristige Monetarisierungsstrategie rund um Apples installierte Basis ein.

Neue AirPods Max 2: Mehr Leistung, gleicher Preis

Parallel dazu überrascht Apple mit der Vorstellung der AirPods Max 2. Die neuen Over-Ear-Kopfhörer kommen am 25. März für unverändert 549 Dollar auf den Markt. Herzstück ist der neue H2-Chip, der die aktive Geräuschunterdrückung um das 1,5-Fache gegenüber dem Vorgänger verbessern soll.

Erstmals integriert Apple zudem Funktionen wie Live-Übersetzung und „Conversation Awareness“ in dieses Produktsegment. Auffällig ist, dass es im Vorfeld keinerlei belastbare Leaks gab – ein ungewöhnlicher Vorgang für ein Unternehmen dieser Größe. Die neuen Features deuten darauf hin, dass Apple seine Audio-Produkte stärker in Richtung KI-gestützter Alltagshilfen entwickelt.

Führungswechsel und Verzögerungen: Risse im Smart-Home-Kurs

Während Apple operativ expandiert, zeigen sich intern Reibungsverluste. Besonders ins Gewicht fällt der Abgang von Brian Lynch, der nach über 20 Jahren als Senior Director für Home Hardware Engineering das Unternehmen verlässt und zum Smart-Ring-Hersteller Oura wechselt. Sein Weggang sorgt Berichten zufolge für Unruhe im Home-Products-Team.

Gerade dieser Bereich steht unter Druck: Der geplante Smart-Home-Hub wurde aufgrund von Verzögerungen bei der Siri-Weiterentwicklung auf September 2026 verschoben. Die Verzahnung von Hardware, KI und Sprachsteuerung gilt jedoch als zentral für Apples nächste Wachstumsphase.

Lynch ist zudem nicht der einzige prominente Abgang. In den vergangenen Monaten haben auch UI-Chef Alan Dye, Umwelt- und Regierungsbeziehungs-Leiterin Lisa Jackson sowie KI-Chef John Giannandrea das Unternehmen verlassen. Diese Personalbewegungen fallen in eine Phase, in der Apple den Umbau hin zu einem stärker KI- und servicegetriebenen Konzern vorantreibt.

Mit über 2,5 Milliarden aktiven Geräten bleibt das Apple-Ökosystem eine gewaltige Plattform. Doch in zunehmend gesättigten Hardware-Märkten verschiebt sich der Fokus klar auf die Monetarisierung pro Nutzer – ein Prozess, der durch Akquisitionen wie MotionVFX beschleunigt wird, während interne Umbrüche und Produktverzögerungen gleichzeitig neue Herausforderungen sichtbar machen.

Bn-Redaktion/aw
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