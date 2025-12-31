SILBER-TSUNAMI:
31.12.2025, 10:08 Uhr

Die Apple-Aktie setzte im Börsenjahr 2025 ihre eindrucksvolle Rekordjagd fort. Anfang Dezember bildete sie mit 288,6 US-Dollar ein neues und nebenbei recht beeindruckendes Rekordhoch aus. Damit gehörte die Aktie zu den stärkeren Tech-Aktien, denn nicht alle wussten im Jahr 2025 zu überzeugen.
Dabei lief es über weite Strecken des Börsenjahres gar nicht gut für die Apple-Aktie. Apple geriet recht früh im Börsenjahr unter Druck. Eine veritable Korrektur nahm ihren Lauf. Bis auf knapp 170 US-Dollar rauschte der Aktienkurs des Technologiekonzerns in den Keller. Das war Anfang April und Ergebnis der damals von Trump geschürten Zoll-Ängste. Gleichzeitig legte das markante April-Tief den Grundstein für eine atemberaubende Erholung. Diese gipfelte schließlich Anfang Dezember in der Ausbildung eines neuen Rekordhochs.

Was ist für Apple in 2026 drin? Geht die Rekordjagd weiter oder kommt es doch ganz anders? In den letzten Wochen des Jahres trübte sich das Chartbild bereits leicht ein... 

Apple – Geht die Rekordjagd in 2026 weiter? 

Der untere Chart der Apple-Aktie (WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC) sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus. Doch die Kursentwicklung der letzte Tage und Wochen mahnt durchaus zur Vorsicht. 

Apple Aktienchart

Nach einer Trendbeschleunigung im Sommer dieses Jahres ging der Aktie zuletzt die Puste aus. Nach der Ausbildung des Rekordhochs setzten zunächst Gewinnmitnahmen ein. Diese haben zwar noch kein dramatisches Ausmaß angenommen, doch sie reichten aus, um die Aktie aus ihrem steilen Aufwärtstrend (rot dargestellt) zu drängen. Der Verlust des Aufwärtstrends könnte noch schmerzlich werden. Insofern kommt der vermeintlich stark ausgeprägten Unterstützungszone 266 US-Dollar / 260 US-Dollar eine zentrale Bedeutung zu. Im besten Fall bleibt die Konsolidierung auf 260 US-Dollar begrenzt. In diesem Fall hätte die Apple-Aktie weiterhin Chancen, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Sollte es hingegen unter die 260 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten. Die Situation müsste in diesem Fall neu bewertet werden Gleichzeitig müssten Abgaben in Richtung 240 US-Dollar erwartet werden. 

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten unlängst ihr Votum „underweight“ für die Apple-Aktie. Das Kursziel sehen sie bei vergleichsweise bescheidenen 230 US-Dollar. Eine ganz andere Meinung haben die Analysten von JPMorgan. Deren Votum lautet „overweight“. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner nach wie vor bei 305 US-Dollar.

