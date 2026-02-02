Anzeige
Apple nach den Zahlen: Dreht die Aktie endlich nach oben ab? Neue Kursziele
© Bild: istockphoto.com/fazon1
Zu den Höhenpunkten einer jeden Quartalsberichtssaison gehört die Veröffentlichung von Apple. Einmal mehr war die Anspannung im Vorfeld der Apple-Daten immens. Die erste Reaktion auf die Zahlen lässt es erahnen – so ganz unzufrieden waren die Marktakteure nicht. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Schwung, der nach der Zahlen-Veröffentlichung aufkam, ausreichen wird, um die Korrektur der letzten Wochen zu verdrängen.
Apple 216,70 EUR -1,21 % Baader Bank

Apple mit starken Zahlen

Apple berichtete über das 1. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 27. Dezember 2025) des Geschäftsjahres 2026.

Der Technologieriese gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit rekordverdächtigen 143,756 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum 1. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monatszeitraum zum 28. Dezember 2024) des Geschäftsjahres 2025 ein deutliches Umsatzplus in Höhe von fast 16 Prozent. Der satte Umsatzanstieg schlug auch auf die Ergebnisseite durch. Apple gelang es, den Nettogewinn im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 42,097 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,84 US-Dollar) zu steigern. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahresquartal belief sich der Gewinn auf 36,330 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,40 US-Dollar).

Die Aktie legte in einer ersten Reaktion kräftig zu. Doch ein Teil der Kursgewinne wurde bereits wieder aufgegeben. Das wirft Fragen auf. Schauen wir uns einmal den Chart an.

Apple-Aktie noch nicht aus dem Schneider

Die Apple-Aktie (WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC) zeigte im Börsenjahr 2025 eine eindrucksvolle Rekordjagd. Anfang Dezember bildete sie schließlich im Kursbereich von 288,6 US-Dollar ein neues Rekordhoch aus. Im Anschluss setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie trat in eine Korrekturphase ein. Und diese dauert bis heute an.

Chartanalyse

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen schoss die Apple-Aktie nach oben, scheiterte aber an der Abwärtstrendlinie bzw. an der oberen Begrenzung des dominierenden Abwärtstrendkanals (grün dargestellt). Abermals setzten Gewinnmitnahmen ein. Aktuell steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 260 US-Dollar im Fokus. Sollte die Apple-Aktie diesen aufgeben müssen, könnte es ungemütlich werden. In diesem Fall würden die 240 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein Rücksetzer unter die 240 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Auf der Oberseite gilt es zunächst, die Widerstände bei 266 US-Dollar und 280 US-Dollar aus dem Weg zu räumen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten zuletzt ihr Votum „underweight“ für die Apple-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 230 US-Dollar auf 239 US-Dollar an. Deutlich optimistischer ist man im Hause Goldman Sachs. Dort lautet das Votum „buy“. Das Kursziel hoben die Analysten von 320 US-Dollar auf 330 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
