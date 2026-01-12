Apple überholt Samsung

Apple hat 2025 erstmals Samsung als weltweiten Smartphone-Marktführer abgelöst – dank starker iPhone-17-Verkäufe und hoher Nachfrage in Schwellenländern. Doch der Vorsprung ist knapp, und 2026 drohen Probleme durch Chipmangel und steigende Kosten. Ob Apple die Spitzenposition halten kann, bleibt angesichts instabiler Lieferketten und hartem Wettbewerb ungewiss.
Marktführerschaft dank iPhone 17 und starker Schwellenländer-Nachfrage

Im Jahr 2025 hat Apple erstmals den langjährigen Spitzenreiter Samsung vom Thron des globalen Smartphone-Markts verdrängt. Mit einem Marktanteil von 20 Prozent überholte der US-Konzern seinen südkoreanischen Rivalen, der auf 19 Prozent kam. Xiaomi folgt mit 13 Prozent auf dem dritten Platz. Weltweit legten die Smartphone-Auslieferungen insgesamt um 2 Prozent zu – ein moderates Wachstum, das dennoch ein wichtiges Signal nach den rückläufigen Jahren zuvor darstellt.

Apples Erfolg basiert auf mehreren strategischen Faktoren. Besonders hervorzuheben ist die starke Nachfrage nach der neuen iPhone-17-Serie, die sich deutlich besser verkaufte als von Marktbeobachtern erwartet. Vor allem in Schwellenländern sowie in mittelgroßen Märkten erzielte Apple spürbare Zugewinne. Gleichzeitig hatten viele Hersteller ihre Auslieferungen frühzeitig ins erste Quartal vorgezogen, um potenzielle Zölle zu umgehen – ein Sondereffekt, der im weiteren Jahresverlauf jedoch an Bedeutung verlor.

2026 unter Druck: Chipmangel und Kostenexplosion belasten Branche

Trotz des momentanen Erfolgs zeichnen sich bereits erste Wolken am Horizont ab. Analysten warnen vor einem herausfordernden Jahr 2026, das durch strukturelle Probleme in der Lieferkette geprägt sein dürfte. Die Halbleiterindustrie verschiebt ihre Kapazitäten zunehmend in Richtung KI-Infrastruktur, insbesondere zur Versorgung von Rechenzentren. Die Smartphone-Branche gerät dabei ins Hintertreffen – mit spürbaren Folgen für Produzenten wie Apple.

Steigende Komponentenkosten und Engpässe bei kritischen Bauteilen könnten die Produktion bremsen und gleichzeitig die Margen unter Druck setzen. Für Apple bedeutet das eine doppelte Herausforderung: Neben der Verteidigung der frisch errungenen Marktführerschaft gegenüber Samsung und chinesischen Wettbewerbern steht der Konzern vor steigenden Beschaffungskosten in einem zunehmend instabilen Marktumfeld.

Ein Prozent Vorsprung: Kein Ruhekissen für Cupertino

Der knappe Vorsprung von nur einem Prozentpunkt unterstreicht die Verletzlichkeit der neuen Spitzenposition. Schon kleine Störungen in den Lieferketten oder kurzfristige Nachfrageverschiebungen könnten ausreichen, um das Kräfteverhältnis erneut zu verschieben. Hinzu kommt: Es bleibt offen, ob Apples starkes Wachstum in Schwellenmärkten langfristig Bestand hat oder lediglich ein temporäres Phänomen darstellt.

Die kommenden Quartale dürften entscheidend dafür sein, ob Apple seinen Platz an der Sonne behaupten kann oder ob 2025 als kurzfristiger Höhepunkt in die Unternehmensgeschichte eingeht. Die Dynamik im Smartphone-Markt bleibt hoch – und der Wettbewerb schläft nicht.

Bn-Redaktion/aw
