Apple meldet rekordverdächtige Vorbestellungen für das iPhone 17, was bei Analysten wie Wedbush für Euphorie sorgt. Dennoch warnt Jefferies vor sinkenden Margen und strukturellen Problemen im Smartphone-Markt. Die entscheidende Bewährungsprobe folgt am 30. Oktober mit den Quartalszahlen – bis dahin bleibt die Aktie ein Wagnis.
Vorbestellungen für das iPhone 17 schießen hoch 

Apple sorgt erneut für Schlagzeilen: Die Vorbestellungen für das iPhone 17 laufen besser als prognostiziert, die Nachfrage übertrifft die des Vorjahresmodells. Die Reaktionen an der Börse sind jedoch geteilt. Während Analysten wie Wedbush von einem „echten Upgrade-Zyklus“ sprechen und das Kursziel deutlich anheben, warnt Jefferies vor sinkenden Margen und zunehmender Marktsättigung. Die Lager rund um die Apple-Aktie stehen sich einmal mehr gegenüber – Euphorie auf der einen, Skepsis auf der anderen Seite.

Wedbush sieht den Wendepunkt: „Upgrade-Zyklus kommt in Schwung“

Bei Wedbush Securities ist die Begeisterung groß: Das Kursziel für die Apple-Aktie wurde von 270 auf 310 US-Dollar angehoben, die Einschätzung bleibt bei „Outperform“. Für die Analysten ist die gesteigerte iPhone-17-Nachfrage der Beginn eines neuen Zyklus. Ihre Argumente: Die Lieferzeiten für bestimmte Modelle reichen bereits in den Oktober hinein – ein starkes Zeichen für hohe Nachfrage. Aus Asien melden Zulieferer Produktionssteigerungen von rund 20 Prozent, was auf eine Nachjustierung der Erwartungen hindeutet. Besonders das neue, besonders dünne iPhone Air entwickelt sich zum Überraschungserfolg.

„Die Nachfrage liegt leicht über den iPhone-16-Levels“, heißt es in der Analyse – und das weckt Hoffnungen auf einen längerfristigen Wachstumsimpuls im Hardware-Segment, das zuletzt stagnierte.

Jefferies bleibt skeptisch – Durchschnittspreise unter Druck

Ganz anders klingt es bei Jefferies: Dort bleibt man bei einem zurückhaltenden „Hold“-Rating und warnt vor möglichen Rücksetzern. Im Fokus steht dabei weniger das Volumen als vielmehr der Preis: Die Analysten rechnen mit sinkenden durchschnittlichen Verkaufspreisen (ASP) für iPhones, was sich direkt auf die Umsatzentwicklung auswirken könnte. Der wachsende Konkurrenzdruck – besonders auf dem wichtigen chinesischen Markt – erhöht den Preisdruck zusätzlich. Auch wenn die Stückzahlen stimmen, könnten geringere Margen die erhofften Einnahmen schmälern.

Diese Einschätzung passt zu einem strukturellen Problem der Branche: Der Smartphone-Markt zeigt zunehmend Reifeerscheinungen, die Innovationssprünge werden kleiner, und der Preiskampf nimmt zu.

Entscheidung vertagt – Quartalszahlen im Fokus

Für Anleger bleibt die Lage damit angespannt. Die starken Vorbestellungen liefern kurzfristig positive Impulse, doch die entscheidende Frage bleibt offen: Reicht die Performance des iPhone 17, um das stagnierende Hardwaregeschäft langfristig wiederzubeleben?

Klar ist: Der wahre Stresstest folgt am 30. Oktober, wenn Apple seine Quartalszahlen vorlegt. Dann wird sich zeigen, ob die iPhone-Strategie trägt – und ob der Dienstleistungsbereich, der inzwischen zum zentralen Wachstumstreiber geworden ist, weiterhin als Stabilitätsanker fungieren kann. Bis dahin bleibt das Apple-Papier ein Fall für nervenstarke Anleger.

