Artemis II-Mission

Electro Optic Systems mischt erfolgreich mit 11.04.2026, 16:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Artemis II-Mission: Electro Optic Systems mischt erfolgreich mit
© Foto von NASA auf Unsplash
Die erfolgreiche "Artemis II"-Mission markiert einen historischen Schritt für die Raumfahrt. Erstmals seit mehr als 50 Jahren kehrten Astronauten sicher aus der Nähe des Mondes zur Erde zurück. Neben der NASA rückt ein spezialisiertes Technologieunternehmen zunehmend in den Mittelpunkt.
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Electro Optic Systems 6,51 USD -1,96 % Nasdaq OTC
Airbus 170,40 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Boeing 185,80 EUR +0,02 % Lang & Schwarz
Lockheed Martin 523,50 EUR +0,02 % Lang & Schwarz
Northrop Grumman 574,70 EUR +0,02 % Lang & Schwarz

Erfolgreiche Rückkehr nach kritischem Wiedereintritt

Nach rund zehn Tagen im All landete die "Orion"-Kapsel planmäßig im Pazifik. "Eine perfekte Punktlandung im Wasser", erklärte NASA-Sprecher Rob Navias. Bereits vor der Landung hatte das Bergungsschiff "USS John P. Murtha" mit Flugzeugen und Hubschraubern Position bezogen.

Besonders anspruchsvoll war der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Während dieser Phase kam es zu einer geplanten Funkstille, während der der Hitzeschild Temperaturen von mehreren Tausend Grad standhalten musste.

Rekordmission mit neuen Perspektiven

Die vier Astronauten legten mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurück und übertrafen damit den bisherigen Rekord der "Apollo 13"-Mission von rund 400.171 Kilometern. Am weitesten Punkt waren sie rund 406.771 Kilometer von der Erde entfernt.

Dem Mond näherten sie sich auf etwa 6.545 Kilometer. Eine Landung war nicht vorgesehen. Während des Vorbeiflugs beobachtete die Crew den Mond rund sieben Stunden lang intensiv, insbesondere die bislang kaum einsehbare Rückseite.

EOS demonstriert technologische Stärke

Im Rahmen der Mission konnte die Firma für Verteidigungs- und Raumfahrttechnologie Electro Optic Systems (EOS) ihre Fähigkeiten unter realen Bedingungen demonstrieren. Das Unternehmen verfolgte die "Orion"-Kapsel erfolgreich von seiner Anlage aus. Die Erfassung begann um 15:20 UTC, nachdem das Objekt ins Sichtfeld eintrat, und wurde anschließend stabil fortgeführt.

Trotz schwieriger Wetterbedingungen gelang es, das Raumfahrzeug im cislunaren Raum kontinuierlich zu verfolgen. Eingesetzt wurde passive optische Sensorik, die speziell für weit entfernte und schwer sichtbare Objekte ausgelegt ist.

"Unser Fokus auf die Echtzeitüberwachung des Weltraums und hochpräzises Tracking ist der Grund, warum wir von Raumfahrtagenturen, Satellitenbetreibern und Verteidigungsorganisationen weltweit geschätzt werden", sagte Dr. James Bennett.

Milliardenmarkt Raumfahrt wächst weiter

Das Artemis-Programm hat seit 2012 mindestens 93 Milliarden Dollar gekostet. Neben großen Konzernen wie Boeing, Northrop Grumman und Lockheed Martin gewinnen spezialisierte Anbieter zunehmend an Bedeutung.

Auch internationale Partner sind beteiligt: Das Servicemodul der Orion wird in Bremen von Airbus montiert, zudem stammen mehrere Messgeräte aus Deutschland.

Bedeutung für künftige Missionen

Die Mission gilt als Generalprobe für eine geplante Mondlandung im Jahr 2028. Langfristig soll eine dauerhafte Station auf dem Mond entstehen, die als Ausgangspunkt für Marsmissionen dient.

Die erfolgreiche Beteiligung von Unternehmen wie EOS zeigt, wie wichtig präzise Überwachung und Datenerfassung im All werden. Mit zunehmender Aktivität im Weltraum dürfte die Nachfrage nach solchen Technologien weiter steigen.

 

Bn-Redaktion/ar
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