ASML baut Druck auf: Fällt die Marke von 1.000 Euro noch vor Weihnachten?
Die Aktie des Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML macht seit Wochen enormen Druck auf der Oberseite. Die Fesseln der langwierigen Korrektur wurden gesprengt. Aktuell ringt die Aktie um den Kursbereich von 900 Euro. Die Tür in Richtung 1.000 Euro öffnete sich dabei immer mal wieder. Doch letztendlich verpasste es die Aktie, diesen entscheidenden Schritt zu vollziehen; bislang zumindest. Die derzeit im Bereich von 900 Euro zu beobachtende Konsolidierung könnte als Basis für das Vorhaben der Aktie dienen, Weihnachten vierstellig zu notieren.
ASML – Fällt die Marke von 1.000 Euro noch vor Weihnachten?

Den Grundstein für die positive Stimmung legte ASML bereits Mitte Oktober mit sehr robusten Zahlen für das 3. Quartal 2025 und einem recht optimistischen Ausblick auf das 4. Quartal. Über die ASML-Zahlen berichteten wir an dieser Stelle detailliert im Kommentar vom 16. Oktober. 

Obgleich es der Aktie des niederländischen Technologiekonzerns bislang nicht gelang, sich entscheidend von der 900er Marke in Richtung 1.000 Euro abzusetzen, gilt es, die beeindruckende (technische) Stärke der Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) hervorzuheben. In einer Phase, in der es Technologie-Aktien insgesamt nicht ganz leicht haben, behauptet sich ASML und verteidigt so die exzellente Ausgangslage, um jederzeit Vorstöße in Richtung 1.000 Euro lancieren zu können. 

Wir haben einen 2-Jahres-Chart bemüht, um die aktuelle charttechnische Lage einmal adäquat darzustellen. Die Aufgabenstellung ist dabei klar definiert: Der Aktie muss es gelingen. Das Widerstandscluster 900 Euro / 938 Euro aufzubrechen, um sich den Weg in Richtung des markanten Hochs aus dem Juli 2024 zu ebnen. Dieses wurde damals bei knapp 1.020 Euro ausgebildet. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden und nicht in Bedrängnis zu geraten. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 800 Euro kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten sind hinsichtlich der Perspektiven für ASML durchaus gespalten. So bestätigten die Analysten der britischen Investmentbank Barclays kürzlich ihr Votum „equal weight“ für ASML und das Kursziel von 900 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS hoben hingegen das Kursziel von 1.000 Euro auf 1.030 Euro an. Deren Votum lautet unverändert „buy“.

Bn-Redaktion/mt
