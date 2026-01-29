Anzeige
++++++ Gold-Update: 307 Meter Gold: Dieser Treffer könnte diese Goldaktie jetzt neu bewerten ++++++
ASML-Hammer

Traumzahlen, Entlassungen und ein Rätsel für Anleger 29.01.2026, 16:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild ASML
© Foto von Adam Śmigielski auf Unsplash
Der weltweite Run auf Künstliche Intelligenz beschert ASML Auftragsbücher, die aus allen Nähten platzen. Doch trotz historischer Rekorde reagiert die Börse verschnupft und der Konzern kündigt einen harten Sparkurs an. Selbst Milliarden-Gewinne schützen den wichtigsten Chip-Ausrüster der Welt nicht vor schmerzhaften Einschnitten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.203,90 EUR +0,24 % Lang & Schwarz
Advanced Micro Devices 207,10 EUR -2,97 % Lang & Schwarz
Intel 40,28 EUR -1,88 % Baader Bank
NVIDIA 158,28 EUR -1,59 % Lang & Schwarz

Goldgräberstimmung 
ASML ist der heimliche Herrscher der Chip-Industrie. Während Nvidia und Co. im Rampenlicht stehen, liefern die Niederländer die unverzichtbaren Maschinen für den gigantischen KI-Boom. Die Kunden rennen dem Konzern die Türen ein, denn der globale Ausbau von Rechenzentren gilt als größtes Infrastrukturprojekt der Geschichte. Ohne die einzigartige Technologie von ASML steht die gesamte KI-Revolution still.

Börse spielt verrückt
Eigentlich lieferte ASML genau das, was Anleger sehen wollen: Unerwartet hohe Aufträge und ein Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe. Dennoch geriet das Papier nach anfänglichen Gewinnen unter Druck – ein klassisches "Sell on Good News". Die Erwartungen an den Marktführer sind inzwischen so astronomisch, dass selbst absolute Rekordmeldungen bei der ASML-Aktie kaum noch für Kurssprünge ausreichen.

Einschnitte trotz Boom
Besonders widersprüchlich wirkt der Plan von ASML, trotz des geschäftlichen Höhenflugs den Rotstift anzusetzen. Rund 1.700 Stellen sollen wegfallen, um interne Strukturen in der IT und Technik zu straffen. Es zeigt sich ein harter Trend in der Tech-Welt: Auch absolute Gewinner wie ASML müssen "fit" getrimmt werden, um die Margen weiter zu optimieren.

Unverzichtbarer Monopolist
Langfristig bleibt die Position von ASML jedoch unantastbar. Da KI-Modelle immer leistungsfähigere Hardware benötigen, sitzt der Konzern an der wichtigsten Schaltstelle der digitalen Zukunft. Egal wer das Rennen um die beste Künstliche Intelligenz am Ende gewinnt – an ASML kommt niemand vorbei, da das Unternehmen als einziges die EUV-Lithografie für modernste Chips beherrscht.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU5UYP
Ask: 3,69
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU5UYP. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
4 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
5 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
6 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Microsoft verliert die Krone: Warum der Tech-Gigant plötzlich …

16:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen

16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax unter Druck. Jetzt wird’s brenzlig: SAP – Aktie kommt nach …

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Knallt es jetzt gewaltig? IBM nach starken Zahlen im Rallyemodus

11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China blockiert: Nvidia braucht diesen Milliarden-Markt

10:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Bank: Milliardengewinne & eine Razzia dank Russland

10:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Roboterfirma Tesla: Abschied vom Auto eingeleitet

10:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerät die Aktie nun ins Wanken? TUI scheitert an zentralen …

10:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer