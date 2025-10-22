Goldrausch:
Das Comeback – diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
ASML glänzt im dritten Quartal mit starken Geschäftszahlen und hoher Nachfrage nach EUV-Technologie, profitiert dabei vom KI-Boom. Trotz eines Umsatzrekords bleibt die Reaktion an der Börse verhalten – Grund ist eine Warnung vor einem deutlichen Nachfragerückgang aus China im Jahr 2026. Die Unsicherheiten über die Zukunft lassen Anleger zögern, auch wenn das Unternehmen für 2025 weiterhin Wachstum verspricht.
ASML Holding 863,05 EUR -2,26 % L&S Exchange

Starke Zahlen, schwache Reaktion: Anleger ignorieren Quartalsrekord

Mitten im laufenden KI-Boom präsentiert der niederländische Chipmaschinenbauer ASML ein beeindruckendes drittes Quartal: Der Umsatz lag bei 7,5 Milliarden Euro, der Gewinn bei 2,1 Milliarden Euro – begleitet von einer starken Bruttomarge von 51,6 Prozent. Besonders die Nachfrage nach den extrem ultravioletten (EUV) Lithographiesystemen bleibt hoch: Allein in diesem Bereich wurden Neuaufträge im Wert von 3,6 Milliarden Euro verbucht, insgesamt summieren sich die Bestellungen auf 5,4 Milliarden Euro.

Trotz dieser Rekordzahlen blieb die Kursreaktion verhalten. Der Grund für die Zurückhaltung liegt in einer düsteren Prognose: ASML-CEO Christophe Fouquet warnte, dass die Nachfrage aus China im Jahr 2026 „deutlich zurückgehen“ werde. Der bislang enorm wichtige Markt – 2024 und 2025 trugen chinesische Kunden erheblich zum Umsatz bei – droht plötzlich wegzubrechen. Die Warnung wiegt schwer, gerade weil sie ein potenzielles Ende der aktuellen Umsatzdynamik signalisiert.

Zwischen KI-Rückenwind und geopolitischem Gegenwind

Die Gegensätze könnten größer kaum sein: Einerseits erlebt ASML dank des weltweiten KI-Hypes eine Sonderkonjunktur. Mit der Auslieferung des ersten High-NA-EUV-Systems und einer strategischen Partnerschaft mit dem französischen KI-Start-up Mistral AI demonstriert das Unternehmen seine technologische Führungsrolle im Halbleitersektor.

Andererseits mehren sich die Unsicherheiten: Handelsrestriktionen, geopolitische Spannungen und regulatorische Eingriffe setzen der chinesischen Nachfrage spürbar zu. Auch schwächere Prognosen anderer Branchengrößen wie Texas Instruments verstärken die Zweifel an einem ungebremsten Wachstum der globalen Halbleiterindustrie. Die ASML-Aktie verliert an Boden – trotz Kaufempfehlungen großer Analystenhäuser wie JPMorgan, BofA und Berenberg.

2026 im Fokus: Kann ASML den China-Dämpfer abfedern?

Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen weiterhin zuversichtlich. Der Umsatz im vierten Quartal soll zwischen 9,2 und 9,8 Milliarden Euro liegen – ein kräftiger Sprung gegenüber dem Vorquartal. Das Gesamtwachstum für 2025 wird mit rund 15 Prozent beziffert. Die Bruttomarge soll bei stabilen 52 Prozent liegen, ein Aktienrückkaufprogramm ist ab Januar 2026 geplant. Zudem wurde eine Zwischendividende in Höhe von 1,60 Euro pro Aktie für November angekündigt.

Doch trotz dieser stabilen Prognosen bleibt die zentrale Frage unbeantwortet: Kann ASML den Rückgang der China-Nachfrage 2026 kompensieren? Das Management verspricht zwar, dass der Umsatz im kommenden Jahr nicht unter das Niveau von 2025 fallen wird – konkrete Details will man jedoch erst im Januar veröffentlichen. Bis dahin bleibt der Markt in Wartestellung, und die Anleger müssen sich auf eine Phase erhöhter Unsicherheit einstellen.

Bn-Redaktion/aw
