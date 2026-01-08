Biotech-Chance im Januar:
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
Anzeige
ASML nicht zu bremsen

Fulminanter Jahresstart nur der Beginn einer Mega-Rallye? 08.01.2026, 12:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML nicht zu bremsen: Fulminanter Jahresstart nur der Beginn einer Mega-Rallye?
© 2019-2026 (ASML) / ASML Aerial Campus Veldhoven
Die Aktie des Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML durchlief zwischen Mitte 2024 und Anfang 2025 eine mächtige Korrektur. Erst im April des letzten Jahres begann sich das Blatt zu wenden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.034,30 EUR -1,44 % Lang & Schwarz

Die Aktie startete daraufhin eine fulminante Erholung,  Kurzzeitig sah es so aus, dass es der Aktie noch vor Weihnachten gelingen würde, die psychologisch relevante Marke von 1.000 Euro zu überspringen. Damals vereitelten Gewinnmitnahmen jedoch den Ausbruch. Dieser wurde nun mit Vehemenz zum Jahresauftakt nachgeholt. 

ASML profitiert maßgeblich von der guten Stimmung im Chipsektor. Die immense Nachfrage nach leistungsstarken Chips für KI-Anwendungen schlägt auf die Ausrüsterunternehmen durch. Die Aktie weist in der aktuellen Phase ein starkes Momentum auf. Damit drängt sich die Frage auf, ob der fulminante Jahresstart womöglich nur der Beginn einer Mega-Rallye ist. 

ASML – Fulminanter Jahresstart nur der Beginn einer Mega-Rallye?

Der untere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis den wir an dieser Stelle bemüht haben, um die Konstellation adäquat darzustellen, macht deutlich, dass sich die ASML-Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME)  bereits seit geraumer Zeit in einem Rallye-Szenario befindet. Dieses hat aber mit dem Ausbruch über die 1.000 Euro ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zudem notiert die Aktie auf einem neuen Hoch. 

ASML Aktienchart

Im Juli 2024 bildete die ASML-Aktie im Kursbereich von 1.020 Euro ein markantes Zwischenhoch aus. Dieses Hoch war gleichzeitig Ausgangspunkt der eingangs thematisierten Korrektur. Der kürzlich erfolgte Ausbruch über die Zone 1.000 Euro / 1.020 Euro hat ein überaus starkes Kaufsignal ausgelöst, das die Aktie noch weit tragen könnte, so es sich tatsächlich bestätigen sollte. Und genau das ist der Punkt. In den nächsten Tagen muss sich der Ausbruch bestätigen. Von nun an heißt es: Jeder Tag, an dem die Aktie oberhalb von 1.020 Euro notiert, ist aus bullischer Sicht ein guter Tag. Auf der Oberseite steht die Tür nun erst einmal weit offen. Die Rekordjagd kann zunächst ungebremst weitergehen. Doch Obacht. Ob des exponierten Kursniveaus muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Idealerweise bleiben diese auf 1.000 Euro begrenzt. Sollte es hingegen unter die  940 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research stuften die Aktie zuletzt von „market-perform“ auf „outperform“ hoch. Das Kursziel hoben sie deutlich von 800 Euro auf 1.300 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ6U1K
Ask: 4,95
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UQ3SYM
Ask: 20,68
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ6U1K UQ3SYM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
2 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
5 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
6 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
7 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Bank vor der Entscheidung: Ein letztes Aufbäumen, ehe die …

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens im Härtetest: Beginnt hier die nächste industrielle …

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma-Machtzentrum USA: Wie Lilly seine Dominanz ausbaut

11:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax völlig entfesselt. Wie weit kann das jetzt gehen? SAP – …

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix kurz vor dem Sieg: Absage an Larry Ellison

Gestern 17:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Venezuela-Krise: Wie Rheinmetall jetzt durchstartet

Gestern 16:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

5x mehr Power: Nvidias Rubin-Chips setzen neue Maßstäbe

Gestern 16:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neuer Milliarden-Markt: Sind Google-Chips besser als Nvidia?

Gestern 16:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer