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ASML vor den Zahlen

Geht die Kursrallye in die nächste Runde oder droht der Abbruch? 07.04.2026, 09:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML vor den Zahlen: Geht die Kursrallye in die nächste Runde oder droht der Abbruch?
© ASML / ASML Hillsboro Office USA
Die Quartalsberichtssaison wirft ihre Schatten voraus. In den nächsten Tagen läuft sie zunächst recht gemächlich an, gewinnt aber im weiteren Verlauf an Fahrt. Einen ersten Höhepunkt stellen die Zahlen von ASML dar.
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Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.134,70 EUR -0,91 % Baader Bank

Der Konzern ist weltweit führender Anlagenbauer für die Chipindustrie. Entsprechend hoch ist die Relevanz seiner Daten. Obgleich zurückliegende Quartalsberichte nicht immer überzeugen konnten, dürfte sich der eine oder andere noch an das Kursfeuerwerk erinnern, das von den starken Q4-Daten bzw. vom sehr robusten Ausblick auf das 1. Quartal 2026 ausgelöst wurde. Und genau dieses 1. Quartal steht bald im Fokus. ASML hat die Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen für den 15. April angekündigt. Noch einmal zur Erinnerung. Im Rahmen der Q4-Datenveröffentlichung am 28. Januar stellte ASML für das 1. Quartal Umsätze in einer Spanne von 8,2 Mrd. Euro bis 8,9 Mrd. Euro sowie eine Bruttomarge in einer Spanne von 51 Prozent bis 53 Prozent in Aussicht. An dieser Prognose muss ASML sich messen lassen. 

ASML - Geht die Kursrallye in die nächste Runde oder droht der Abbruch?

Der untere Chart der ASML-Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) zeigt es deutlich: Es bedarf frischer Impulse, um die Rallye wieder in Schwung zu bringen. 

ASML Holding Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht dominiert das imposante Doppeltop, das im Kursbereich von 1.325 Euro ausgebildet wurde. In den letzten Wochen installierte sich zudem eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 1.200 Euro bis 1.100 Euro. Belastbare charttechnische Signale sind erst mit dem Verlassen der Range zu erwarten. Das erhöht im Hinblick auf die anstehende Zahlenveröffentlichung die Brisanz. Ein Ausbruch über die 1.200 Euro würde sofort das Doppeltop in den Fokus rücken. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 1.325 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Obacht wäre hingegen geboten, sollte es für ASML unter die 1.100 Euro gehen. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 980 Euro gerechnet werden. Auch eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 900 Euro – dort treffen Horizontalunterstützung und 200-Tage-Linie aufeinander – ist nicht auszuschließen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bleiben unverändert sehr optimistisch. Sie bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für ASML. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 1.500 Euro. Die Analysten von JPMorgan stufen die Lage ähnlich ein. Deren Votum lautet „overweight“. Das Kursziel 1.515 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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