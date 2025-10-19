Anzeige
+++BRANDNEU AN FRANKFURTER BÖRSE Silber-Aktie mit 100Mio. Unzen Explorationsziel – Bohrungen in Nevada gestartet+++
Ausblick – Dax vor richtungsweisender Handelswoche

BASF – Zwischen Hoffen und Bangen 19.10.2025, 09:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ausblick – Dax vor richtungsweisender Handelswoche: BASF – Zwischen Hoffen und Bangen
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der Dax beendete die letzte Handelswoche unterhalb von 24.000 Punkten. Das ist aus charttechnischer Sicht durchaus ein herber Rückschlag und Dämpfer für die Rallye-Ambitionen des Index. Die Sorge vor einer aufkommenden Bankenkrise in den USA sorgte zwischenzeitlich im Freitagshandel für noch deutlich tiefere Notierungen. Leichte Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China beruhigten die Gemüter im weiteren Tagesverlauf wieder. Die US-Indizes legten zu und zogen den Dax mit nach oben. Anderenfalls wäre der Bruch der 24.000er Marke noch gravierender gewesen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.979,68 PKT -0,43 % Ariva Indikation
BASF 43,59 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Man muss abwarten, wie belastbar die Entspannung und damit wie belastbar die Erholung ist. Gleichzeitig schwebt die drohende Bankenkrise in den USA nach wie vor über den Aktienmärkten. Sollten sich die Anzeichen verdichten, könnte es ganz schnell ganz heftig nach unten gehen. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung im Dax in Richtung 23.000 Punkte sollte nicht überraschen.

In der nächsten Handelswoche stehen zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Gleich zu Wochenbeginn werden in China jede Menge Daten erwartet. Bezüglich der US-Daten bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen der laufende Shutdown auf die Veröffentlichungen haben wird.

Kurzum. Dem Dax steht eine wichtige Handelswoche ins Haus. Aus charttechnischer Sicht muss es darum gehen, den Rücksetzer unter die 24.000er Marke zu neutralisieren und wieder über die 24.000 Punkte zurückzukehren. Allerdings ist vor dem Hintergrund der Gemengelage eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung nicht auszuschließen.

Unsere heutige Protagonistin – die BASF-Aktie – zog sich vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage vergleichsweise achtbar aus der Affäre.

BASF – Zwischen Hoffen und Bangen

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) scheiterte zuletzt an der Marke von 45 Euro. Es folgte ein Kursrücksetzer. Die zentrale Unterstützung bei 41 Euro blieb indes unberührt.

Chartanalyse

In den letzten Handelstagen nahm die BASF-Aktie wieder Fahrt auf. Die Aktie orientiert sich so langsam wieder in Richtung 45 Euro. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. BASF muss über die 45 Euro, um ein frisches Kaufsignal in Richtung 48 Euro auszulösen. Rücksetzer unter die 41 Euro sollten tunlichst ausbleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analystenmeinungen sind weiterhin breit gefächert. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „outperform“. Das Kursziel hoben sie von 51 Euro auf 53 Euro an. Die Analysten von Berenberg kommen hingegen zu einer anderen Einschätzung. Sie stuften die Aktie von „hold“ auf „sell“. Das Kursziel reduzierten sie von 44 Euro auf 37 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ8B8J
Ask: 12,56
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UQ3KHK
Ask: 30,05
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ8B8J UQ3KHK. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Goldpreis unter Druck: Barrick, Newmont & Co. taumeln. Wie geht’s …

9:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Revolution: OpenAI befeuert Chip-Wettkampf der Giganten

Gestern 14:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gigantisches Gehaltspaket: Tesla-Aktionäre sollen Musks 1-Billion-…

Gestern 14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wankt ins Wochenende: Allianz – Aktie knickt ein. Droht ein …

Gestern 9:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stimmung schlägt um: Kursbeben bei Rheinmetall. Nun könnte es …

Gestern 8:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump droht, Novo wankt: Preiskrieg bei Abnehm-Medikamenten

Freitag 20:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Continental rollt stark ins vierte Quartal: Deutsche Bank sieht „…

Freitag 20:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD ruft 115.000 Fahrzeuge zurück: Anleger reagieren nervös

Freitag 19:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer