Ausbruch – Ja, aber: Nordex – Aktie in eminent wichtiger Phase
© Nordex
Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenherstellers Nordex gehörte in den letzten Wochen zu den stärksten Werten.
Nordex 23,52 EUR -0,88 % L&S Exchange

Angetrieben von einem positiven Newsflow zeigte sich die Aktie in bestechender Verfassung. Im Ergebnis gelang es Nordex, das markante Hoch aus dem August dieses Jahres zu überwinden. Der Ausbruch ist aus charttechnischer Sicht ein starkes Zeichen, muss sich nun jedoch erst noch bestätigen.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (02. Oktober) zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) stieß diese bereits in Richtung August-Hoch vor, hatte aber noch „einige Meter“ vor sich.

Nordex gelang es, den positiven Newsflow am Laufen zu halten. Das Unternehmen vermeldete zuletzt Auftragseingänge wie am Fließband. Mit großer Aufmerksamkeit wurden daher die vermeldeten Quartalsdaten zu den Auftragseingängen zur Kenntnis genommen. Nordex gab die Auftragseingänge im 3. Quartal 2025 für das Segment Projekte mit 2.170 MW an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein deutliches Plus von 26 Prozent. Damals beliefen sich die Auftragseingänge auf 1.726 MW. Auch in puncto Preisentwicklung setzte sich die positive Tendenz fort. So lag der durchschnittliche Verkaufspreis im 3. Quartal 2025 bei 0,93 Mio. Euro / MW, nach 0,92 Mio. Euro / MW im 3. Quartal 2024.

Der Markt honorierte die positive Nachrichtenlage. Die Aktie wurde gesucht. Der Ausbruch über die 23,3 Euro (August-Hoch) löste zudem ein frisches Kaufsignal aus. Gleichzeitig könnte sich dadurch eine V-Formation (orange dargestellt) vollenden. Anhand der Parameter der V-Formation ließe sich der Kursbereich 27 Euro / 28 Euro als potenzielles Bewegungsziel ableiten. Hierzu müsste sich das Kaufsignal allerdings final bestätigen. Insofern gilt aus bullischer Sicht: Jeder Tag, an dem die Nordex-Aktie oberhalb von 23,3 Euro notiert, ist ein guter Tag. Im besten Fall wird das Ausbruchsniveau nun nicht mehr deutlich unterschritten. Tritt dieser Fall dennoch ein, ist Obacht geboten, würde doch die Neutralisierung des Kaufsignals drohen. Das könnte wiederum weitere Abgaben provozieren.

Zusammengefasst

Der Ausbruch über die 23,3 Euro – so er sich denn bestätigt – könnte die Weichen in Richtung Jahresendrallye stellen. Die nächsten Tage werden vor diesem Hintergrund entscheidend.

Die Analysten der kanadischen RBC bewerten die Nordex-Aktie und deren Perspektiven überaus zurückhaltend. Ihr Votum lautet „underperform“. Das Kursziel sehen sie bei 18,5 Euro.   

Bn-Redaktion/mt
