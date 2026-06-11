Autonomes Fahren als Kurstreiber

Tesla Aktie profitiert Analyst sieht Durchbruch beim Self Driving Puzzle 11.06.2026, 13:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Autonomes Fahren als Kurstreiber: Tesla Aktie profitiert Analyst sieht Durchbruch beim Self Driving Puzzle
© Photo by Afif Kusuma on Unsplash
Die Tesla Aktie erhält neuen Rückenwind durch optimistische Analystenstimmen. Ein Experte von Piper Sandler sieht deutliche Fortschritte beim autonomen Fahren und geht davon aus dass Tesla dem Level 4 näherkommt. Daten und Nutzung der FSD Software sollen auf eine starke Entwicklung hindeuten.
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Alphabet 302,05 EUR -2,15 % L&S Exchange
Tesla 336,53 EUR +1,88 % TTMzero RT
Ultragenyx Pharmaceutical 19,91 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Tesla rückt mit FSD in den Fokus

Tesla steht erneut im Mittelpunkt der Debatte um autonomes Fahren. Der Analyst von Piper Sandler zeigt sich besonders zuversichtlich und sieht das Unternehmen beim Full Self Driving System auf einem wichtigen Weg Richtung höherer Automatisierung. Aus seiner Sicht deuten Nutzungsdaten und reale Fahrleistungen darauf hin dass Tesla beim sogenannten Self Driving Puzzle große Fortschritte gemacht hat. Für Anleger ist das relevant weil autonomes Fahren als einer der wichtigsten Werttreiber der Tesla Story gilt.

Level 4 Fantasie treibt Erwartungen

Besonders spannend ist die Einschätzung dass Tesla FSD nahe an Level 4 heranrücken könnte. Bei Level 4 kann ein Fahrzeug in definierten Bereichen selbstständig fahren ohne dass der Fahrer dauerhaft aufmerksam bleiben muss. Ein solcher Schritt würde das Geschäftsmodell deutlich verändern.

Robotaxis Softwareumsätze und höhere Margen könnten dann stärker in den Fokus rücken. Genau diese Fantasie spielt an der Börse eine große Rolle. Sollte Tesla die Technologie tatsächlich zuverlässig skalieren können wäre das weit mehr als ein klassisches Autothema.

Kursziel signalisiert Potenzial

Der Analyst sieht offenbar deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Damit wird die Debatte um Bewertung und Zukunftsfantasie neu angeheizt. Tesla bleibt zwar ein volatiler Titel doch positive Signale beim autonomen Fahren können die Stimmung schnell drehen. Im Branchenvergleich stehen auch Uber und Alphabet im Blick weil beide über Robotaxi Projekte und KI Kompetenz mit dem Mobilitätsmarkt verbunden sind. Tesla hat jedoch den Vorteil einer großen Fahrzeugflotte die Daten für die Weiterentwicklung liefern kann.

Die Tesla Aktie profitiert von neuer Fantasie rund um autonomes Fahren. Die Einschätzung von Piper Sandler stärkt die Hoffnung dass Tesla beim Full Self Driving einen entscheidenden Schritt gemacht hat. Für Anleger bleibt der Titel eine Wette auf Technologie Software und Robotaxis. Entscheidend wird ob aus Fortschritten im System auch verlässliche Zulassungen und profitable Geschäftsmodelle entstehen.

Bn-Redaktion/jh
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