Anzeige
+++Hot Stock Die KI-Comeback-Story des Jahres 2025+++
BASF am Scheideweg

Konzern kontert Krise mit radikaler Milliarden-Offensive 15.11.2025, 17:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BASF
© Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay
Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF steht an einem Scheideweg. Während Analysten wegen der Branchenprobleme die Kursziele kassieren, kontert das Management mit einem radikalen Umbau- und Investitionsprogramm. Die Marktteilnehmer streiten sich, ob die aggressive Strategie einen Gamechanger darstellt oder ob die Aktie in einer tiefen Kursfalle endet.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BASF 43,33 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Milliarden-Wette in China
BASF-Chef Markus Kamieth schleudert das größte Einzelinvestment der Firmengeschichte in den chinesischen Markt. Die Strategie "Local for local" soll Wachstum sichern, birgt aber erhebliche Risiken: Die lokalen Konkurrenten kämpfen mit Überkapazitäten, und die politischen Spannungen sind eine latente Bedrohung. Trotz der Unsicherheiten hält BASF an dem hochriskanten Manöver fest. Parallel dazu beteiligt sich der Konzern an einem europäischen CO2-Abscheidungsprojekt in Dänemark.

Portfolio-Radikalkur
Der Konzern forciert das Aufräumen im Portfolio: Die Agrarsparte Agricultural Solutions soll bis 2027 an die Börse in Frankfurt gebracht werden, um den Bereich unabhängiger zu machen. Gleichzeitig will das Management das Vertrauen der Aktionäre durch ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Milliarden Euro zurückgewinnen. Dieser Schritt signalisiert der Börse klar: Der aktuelle Kurs ist unterbewertet.

Charttechnik im Risiko
Aus charttechnischer Sicht steht die Aktie unter enormer Spannung. Die Unterstützung bei 42 Euro gilt als letzte Bastion: Fällt diese Marke, droht ein drastischer Kurseinbruch bis auf 30 Euro. Andererseits würde ein Sprung über 47 Euro ein starkes Kaufsignal liefern und die Tür zur 60-Euro-Marke öffnen. Das schlechte Branchenumfeld, gekennzeichnet durch den gesunkenen Ifo-Geschäftsklimaindex, drückt auf die Margen, was den Druck auf die Kursstützen weiter erhöht.

Was tun?
Die BASF-Aktie ist ein Hebel auf die Konjunktur. Die Kombination aus extremer Bewertungsgunst und dem aggressiven Turnaround-Kurs bietet für risikofreudige Anleger eine attraktive antizyklische Chance. Ein Investment erfordert jedoch Geduld und einen eisernen Stoppkurs, falls die charttechnische Unterstützung nicht hält.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM3ARZ
Ask: 0,24
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MK2AJZ
Ask: 0,84
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM3ARZ MK2AJZ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
3 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
5 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
6 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
7 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Wende im E-Commerce: Alibaba startet KI-Angriff: "Qwen" soll zum …

13:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Zentrum Texas: Google investiert 40 Milliarden Dollar in neue …

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber brechen ein: Diese Gold-Silberaktie trotzt bislang …

10:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk nach Zahlen: Bei der Rüstungsaktie könnte es bald knallen

9:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie: Steht sie vor dem Sprung auf 2.000 Euro?

Gestern 17:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CEO stößt alle Aktien ab: Aktie von DroneShield bricht dramatisch …

Gestern 17:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer-Aktie vor dem Ausbruch: Steht der Sprung zur 40-Euro-Marke …

Gestern 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir am Limit: Droht jetzt der große Kursrutsch?

Gestern 14:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer