Anzeige
+++Starke Bohrergebnisse Glencore schließt Schmelzen – die USA suchen Ersatz. Diese Aktie sitzt am richtigen Ort+++
BASF

Kommt da noch was? Aktie in entscheidender Phase 17.11.2025, 10:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF: Kommt da noch was? Aktie in entscheidender Phase
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Das Börsenjahr 2025 war für die BASF-Aktie bislang ein gebrauchtes.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BASF 42,99 EUR -0,76 % Tradegate

Die wenigen Versuche, auf der Oberseite Akzente zu setzen, blieben erfolglos und wurden relativ schnell wieder eingefangen. Eine übergeordnete Seitwärtsbewegung dominierte das Handelsgeschehen in den letzten Monaten. Die Chance auf ein positives Jahresfinale ist durchaus gegeben. Ob die Aktie sie ergreift, bleibt allerdings abzuwarten.

BASF – Kommt da noch was? Aktie in entscheidender Phase

Die Ende Oktober veröffentlichten Daten für das 3. Quartal 2025 rissen keinen vom Hocker, um die Reaktion auf die Zahlen einmal salopp zu umschreiben. BASF gab den Umsatz mit 15,230 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal 2024 ein Minus von etwas mehr als 3 Prozent. Das EBITDA vor Sondereinflüssen wurde mit 1,544 Mrd. Euro veröffentlicht – ein Minus von 4,8 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Der free cash flow belief sich auf 0,398 Mrd. Euro. Damit lag diese wichtige Kennzahl um gut 30 Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahresquartal.

BASF will Agrarchemiesparte bis 2027 abspalten

Der Zeitplan steht. BASF will seine Agricultural Solutions-Sparte als Societas Europaea (SE) an die Frankfurter Börse bringen. Verläuft alles nach Plan, soll dieser Schritt bis zum Jahr 2027 vollzogen werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analystenmeinungen respektive die Kursziele für die BASF-Aktie sind breit gefächert. So stufen die Analysten der britischen Investmentbank Barclays BASF weiter mit „equal weight“ ein. Das Kursziel senkten sie aber deutlich von 55 Euro auf 41 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research blieben hingegen zuletzt bei ihrem Votum „buy“ für die BASF-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 51 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zwar ebenfalls ihr Votum „buy“ für BASF, doch das Kursziel für die Aktie senkten sie deutlich von 52 Euro auf 46 Euro.

Chartcheck BASF

Der BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) will es nach wie vor nicht gelingen, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Der Kursbereich um 45 Euro bleibt in der aktuellen Phase eine große Herausforderung. Ein signifikanter Vorstoß über die 45 Euro würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 48 Euro auslösen. Hingegen sollten etwaige Rücksetzer tunlichst auf 41,5 Euro / 40,7 Euro begrenzt bleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MK60SQ
Ask: 0,82
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM3M74 MK60SQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
3 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
5 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
6 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
7 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
E.ON nach dem Kursrutsch: Sind das bereits Kaufkurse?

12:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das sieht gar nicht gut aus: Deutsche Bank – Obacht! Aktie…

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung bei Formycon Aktie nimmt zu vor möglichem Dupixent …

11:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank mit Rü…

Gestern 10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Droht der Rallye ein abruptes Ende? Nordex auf dem Prüfstand

Gestern 10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF am Scheideweg: Konzern kontert Krise mit radikaler Milliarden-…

Samstag 17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wende im E-Commerce: Alibaba startet KI-Angriff: "Qwen" soll zum …

Samstag 13:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Zentrum Texas: Google investiert 40 Milliarden Dollar in neue …

Samstag 12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer