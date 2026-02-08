Anzeige
Der Chemie-Riese BASF hat an der Börse ein echtes Feuerwerk gezündet und viele Anleger positiv überrascht. Doch nach dem steilen Anstieg mehren sich die Zeichen für eine dringende Verschnaufpause. Ein technischer Indikator schlägt jetzt Alarm.
Starke Treiber im Hintergrund
Hinter dem plötzlichen Höhenflug stecken handfeste Gründe, denn bessere Cashflow-Daten und politische Entspannungssignale sorgen für Erleichterung. Zudem treiben neue Partnerschaften in Zukunftsmärkten den Kurs von BASF weiter an. Die Aktie konnte sich deutlich von ihren Tiefstständen lösen, doch die Luft wird nun dünner.

Umbau läuft auf Hochtouren
Das Management arbeitet fieberhaft daran, den Konzern krisenfest aufzustellen. Während das neue Werk in China günstiger als geplant startet, trennt sich BASF konsequent von Randgeschäften für frisches Geld. Gleichzeitig werden Preise in Asien erhöht und innovative Projekte vorangetrieben, um die Margen langfristig zu sichern.

Aktienanalyse

Chartbild zeigt Überhitzung
Technisch sieht es auf den ersten Blick blendend aus, da sich wichtige Trendlinien zu einem positiven Signal gekreuzt haben. Doch der extrem hohe RSI-Wert deutet auf eine kurzfristige Überhitzung hin. Experten rechnen daher bei der BASF-Aktie mit einer gesunden Korrektur, bevor der nächste Angriff starten kann.

Spannung vor den Zahlen
Ob die jüngste Rally bei BASF wirklich nachhaltig ist, wird sich erst Ende Februar bei der Vorlage der kompletten Geschäftszahlen zeigen. Marktbeobachter blicken nun gespannt auf den Ausblick des Managements für das laufende Jahr. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob das aktuelle Kursniveau durch fundamentale Daten gestützt wird oder ob die technische Lage den Preis wieder drückt.

