Nach Jahren der quälenden Kursflaute zeigt die Aktie der Bayer AG deutliche Lebenszeichen. Die jüngsten Quartalszahlen haben selbst Skeptiker überrascht und befeuern die Hoffnung auf einen echten Trendwechsel. CEO Bill Anderson setzt seine Restrukturierungsstrategie mit harter Hand um: Das Unternehmen wird verschlankt, die Kostenbasis sinkt, und die Hierarchien werden radikal abgebaut. Wer jetzt noch zögert, könnte den Beginn einer der größten Comeback-Storys im DAX verpassen.
Operative Stärke überzeugt den Markt
Das dritte Quartal lieferte bessere operative Ergebnisse als erwartet. Insbesondere die Agrarsparte Crop Science überraschte mit starkem Wachstum. Der Konzern profitiert bereits sichtbar vom eingeleiteten Sparprogramm, das auf eine massive Reduzierung der Führungspositionen abzielt. Die verbesserte Margenentwicklung zeigt, dass Bayer wieder profitabel arbeiten kann. Das Management bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr, was die Zuversicht der Anleger in die finanzielle Belastbarkeit stärkt.

Die Glyphosat-Problematik verliert ihren Schrecken
Obwohl Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten erhöht werden mussten, sehen Investoren ein positives Signal in den Details. Ein Großteil der angemeldeten Glyphosat-Klagen wurde bereits beigelegt oder abgewiesen. Das Management arbeitet intensiv an einer Lösung der verbleibenden Fälle. Die Börse hat die juristischen Risiken weitgehend eingepreist, und die Aktie legte trotz der Meldung zu. Eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA könnte bis Mitte 2026 für eine endgültige grundsätzliche Klärung sorgen.

Charttechnik gibt grünes Licht
Aus charttechnischer Sicht bahnt sich nun der Ausbruch an. Nach Monaten in einer engen Konsolidierungsphase nimmt das Handelsvolumen zu, und die Aktie notiert an einer kritischen Widerstandsmarke. Ein nachhaltiger Sprung über die nächste psychologisch wichtige Schwelle würde ein starkes Kaufsignal liefern. Analysten von großen Investmentbanken wie Goldman Sachs haben bereits ihre Kaufempfehlungen bestätigt und sehen erhebliches Potenzial, wenn die Aktie das aktuelle Niveau hält.

Fazit: Chance auf überdurchschnittliche Renditen
Die fundamentale Basis von Bayer stimmt, die Charttechnik spricht für weitere Gewinne. Angesichts eines niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses ist bereits viel Negatives im Kurs enthalten. Für risikofreudige Anleger mit einem langen Atem bietet sich hier eine interessante Turnaround-Chance. Wer an den erfolgreichen Umbau des Konzerns glaubt, könnte jetzt zugreifen und von der gesamten Bewegung bis zur 40-Euro-Marke profitieren. Konservative Anleger sollten den endgültigen Ausbruch jedoch abwarten.

Bn-Redaktion/js
