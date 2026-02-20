Anzeige
Die anfängliche Euphorie über einen Milliardenvergleich im US-Rechtsstreit ist bei den Aktionären von Bayer rasch verflogen. Das Papier verzeichnete zum Wochenausklang deutliche Verluste und durchbrach dabei eine vielbeachtete technische Unterstützungslinie nach unten.
Rückschlag nach Kurssprung
Nachdem die Aktie am Dienstag in einer ersten Reaktion auf die Fortschritte bei der Bewältigung der Klagewelle noch auf fast 50 Euro und damit auf den höchsten Stand seit September 2023 geklettert war, setzte nun eine spürbare Korrektur ein. Am Freitag gaben die Papiere um 4,3 Prozent auf 43,61 Euro nach. Damit fiel der Kurs unter die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 45,62 Euro verläuft.

Aktienanalyse

Jahresgewinne schmelzen ab
Die jüngste Talfahrt hat auch die Jahresbilanz des Konzerns getrübt. Das Kursplus für das laufende Jahr reduzierte sich auf nunmehr 18 Prozent. Noch zu Beginn der Woche hatte die starke Rallye dafür gesorgt, dass Bayer mit einem Zuwachs von über 30 Prozent zeitweise zum DAX-Favoriten Siemens Energy aufschließen konnte.

Juristische Hürden bleiben bestehen
Marktbeobachter begründen die rasche Ernüchterung mit den weiterhin ungelösten rechtlichen Unsicherheiten. Neben der noch ausstehenden gerichtlichen Absegnung des jüngsten Vergleichs blicken Analysten vor allem auf ein mit großer Spannung erwartetes Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs in den USA.

Milliardenlast durch Rechtsstreitigkeiten
Die Auseinandersetzungen um angebliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtern auf Glyphosat-Basis belasten den Konzern weiterhin massiv. Die Rechtsstreitigkeiten haben in der Vergangenheit bereits Milliardenbeträge verschlungen, was in der Konsequenz dazu führte, dass die Dividende für die Aktionäre drastisch zusammengestrichen werden musste.

