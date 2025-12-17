Bieterduell im US-Streamingmarkt bringt Bewegung in die Netflix-Aktie: Netflix legt zu, Warner will Paramount-Angebot offenbar ablehnen

Das Geld flieht:
Im Übernahmekampf um Warner Bros. Discovery deutet sich eine überraschende Wendung an. Netflix könnte als Gewinner aus dem Milliardenpoker hervorgehen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 192,77 EUR +1,90 % Lang & Schwarz
Comcast (A) 25,34 EUR -0,12 % Lang & Schwarz
Walt Disney 95,42 EUR +0,51 % Lang & Schwarz
Netflix 81,90 EUR +1,14 % Lang & Schwarz
Paramount Skydance Corporations Registered (B) 11,55 EUR -2,12 % Lang & Schwarz
Warner Bros. Discovery (A) 24,46 EUR -0,94 % TTMzero RT

Netflix im Vorteil: Warner stellt sich gegen Paramount

Die Aktie von Netflix hat im US-Handel spürbar zugelegt, nachdem ein möglicher Kurswechsel bei Warner Bros. Discovery bekannt wurde. Laut einem Medienbericht will das Unternehmen seinen Aktionären empfehlen, das jüngste Übernahmeangebot von Paramount Skydance abzulehnen. Stattdessen soll die bereits bestehende Vereinbarung mit Netflix bevorzugt werden. Demnach plant der Vorstand von Warner, die Offerte von Paramount in Höhe von rund 30 Dollar je Aktie nicht zu unterstützen. Das feindliche Übernahmeangebot war komplett in bar und zielte auf die vollständige Übernahme aller Geschäftsbereiche ab. Im Gegensatz dazu bietet Netflix eine gemischte Lösung aus Bar- und Aktienteilen, die sich auf Studios, Streamingdienste und HBO konzentriert.

Börse reagiert, Anleger setzen auf Klarheit

Trotz des höheren Gesamtvolumens von rund 108 Milliarden Dollar, das Paramount zuletzt in den Raum stellte, scheint die Netflix-Offerte strategisch besser zu passen. Warner sieht in dieser Lösung offenbar mehr Wertschöpfung, bessere Umsetzungschancen und eine geringere regulatorische Hürde. Diese Entwicklung hat der Netflix-Aktie Rückenwind gegeben. Marktteilnehmer bewerten die Wahrscheinlichkeit eines schnellen und stabilen Zusammenschlusses mit Netflix höher als bei einem komplexen, möglicherweise langwierigen Deal mit Paramount. Trotzdem bleiben kartellrechtliche Prüfungen und politische Bedenken ein Unsicherheitsfaktor für alle Beteiligten.

Streamingbranche vor großem Umbruch

Ein Deal zwischen Netflix und Warner könnte die Kräfteverhältnisse in der globalen Medienlandschaft neu ordnen. Für Netflix wäre der Zugang zu bekannten Marken und exklusiven Inhalten ein strategischer Gewinn im Wettbewerb mit Disney, Amazon und Comcast. Das aggressive Vorgehen von Paramount zeigt gleichzeitig, wie intensiv der Kampf um Inhalte und Marktanteile inzwischen geworden ist.

An den europäischen Börsen ist bislang keine deutliche Reaktion erkennbar. Doch mit jeder neuen Wendung in diesem Bietergefecht steigt die Aufmerksamkeit auch hierzulande. Der Ausgang der Übernahmeschlacht dürfte nicht nur für die beteiligten Konzerne, sondern für den gesamten Streamingsektor entscheidend sein. Bleibt Netflix am Ende allein auf der Bühne?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
