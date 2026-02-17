12 Mrd. USD „Project Vault“:
Wird diese Aktie zum strategischen Gewinner?
Anzeige
Bieterkrieg um Warner Bros.

Trump-Freunde erneuern Angebot 17.02.2026, 17:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Achterbahn
© Bild von Adrian Maur auf Pixabay
Der Übernahmekampf um Warner Bros. erreicht eine neue Eskalationsstufe. Milliardenangebote, Nachbesserungen und strategische Zugeständnisse erhöhen den Druck auf Vorstand und Aktionäre. Nun entscheidet sich, welcher Medienriese das traditionsreiche Studio künftig kontrolliert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Oracle 130,17 EUR -3,47 % Quotrix Düsseldorf
Paramount Skydance Corporations Registered (B) 9,325 EUR +0,54 % Lang & Schwarz
Warner Bros. Discovery (A) 24,44 EUR +2,77 % Lang & Schwarz

Medien-Milliardenpoker spitzt sich zu

Warner Bros Discovery Inc. öffnet erneut die Tür für Gespräche mit Paramount Skydance Corp. – nachdem das Unternehmen signalisiert hat, sein Angebot zu erhöhen und zusätzliche Bedingungen zu verbessern. Zuvor hatte ein Banker von Paramount einem Vorstandsmitglied von Warner Bros. mitgeteilt, man sei bereit, mindestens 31 US-Dollar je Aktie zu bieten – also 1 US-Dollar mehr als zuvor –, sofern die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Parallel dazu erhielt der Konzern von Netflix Inc. ein siebentägiges Zeitfenster, um das neue Angebot zu prüfen.

Neuer Bieterwettstreit um Milliardenbewertung

Trotz der erneuten Gespräche empfiehlt der Vorstand weiterhin einstimmig, dem verbindlichen Verkauf der Studios und des Streamingdienstes HBO Max an Netflix für 27,75 US-Dollar je Aktie beziehungsweise 72 Milliarden US-Dollar zuzustimmen. Paramount bietet hingegen 77,9 Milliarden US-Dollar in bar für den gesamten Konzern – inklusive Kabelsendern wie CNN und TNT, die im Rahmen der Netflix-Transaktion abgespalten werden sollen. Die Hauptversammlung zur Abstimmung über den Netflix-Deal ist für den 20. März angesetzt.

Die Börse reagierte unmittelbar: Die Aktie von Warner Bros. legte am Dienstagmorgen in New York um 2,2% zu. Paramount gewann 6,9%, während Netflix 1,7% nachgab.

Vorstand betont Fokus auf "Wertsteigerung"

Paramount versucht seit September vergangenen Jahres, Warner Bros. zu übernehmen, und startete zwischenzeitlich sogar ein feindliches Übernahmeangebot über 30 US-Dollar je Aktie. In der jüngsten Offerte sicherte Paramount zu, eine mögliche Vertragsstrafe in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar gegenüber Netflix zu übernehmen und eine Schuldenrefinanzierung zu unterstützen. Zudem stellte das Unternehmen eine Entschädigung in Aussicht, falls der Deal nicht bis zum 31. Dezember abgeschlossen wird.

Netflix verwies darauf, man verfüge über die einzige unterzeichnete und vom Vorstand empfohlene Vereinbarung. Sollte Paramount am Ende ein überlegenes Angebot vorlegen, besitzt Netflix das Recht, dieses zu überbieten. Bislang wurden jedoch lediglich 42,3 Millionen Aktien – weniger als 2% der ausstehenden Anteile – an Paramount angedient.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ7NPN
Ask: 1,08
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UQ8VJ9
Ask: 3,12
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ7NPN UQ8VJ9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
2 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
4 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
5 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
HENSOLDT und Helsing: Rüstungs-ETFs unter Druck – doch Europas …

19:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kupfer-Boom: Hebt BHP weiter ab?

18:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Risk-Off-Stimmung: Bei 60.000 USD wird es richtig eng

17:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Medtronic: Medtronic mit Zahlen-Überraschung und Dividende: Steckt …

17:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Befreiungsschlag: Bayer-Rally dank Milliarden-Angebot

17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Elektro-Offensive erreicht neuen Höhepunkt: Tesla-Aktie im Fokus: …

14:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Kupfer stehen massiv unter Druck: Kommen Kaufchancen bei …

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Datenschutz-Debatte spitzt sich zu: Meta-Aktie fällt: …

11:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer