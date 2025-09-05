Anzeige
++++++ SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte ++++++
BioNTech

Chancen in Onkologie, Sorgen im Kurs 05.09.2025, 12:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BioNTech: Chancen in Onkologie, Sorgen im Kurs
© Symbolbild von Ministério da Saúde auf Flickr
Die Aktie von BioNTech SE notiert aktuell bei 94,73 EUR. Nach dem beispiellosen Erfolg mit dem COVID-19-Impfstoff steht das Mainzer Biotech-Unternehmen vor der Herausforderung, seine Pipeline in Onkologie und Infektionskrankheiten in marktfähige Produkte zu überführen. Während Investoren gespannt auf klinische Fortschritte blicken, wird das Unternehmen an der Börse zunehmend kritisch bewertet.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BioNTech 97,33 EUR +9,60 % Baader Bank

Vom Pandemie-Gewinner zum forschungsgetriebenen Player

BioNTech erzielte in den Jahren 2021 und 2022 durch den Verkauf von Comirnaty, dem COVID-19-Impfstoff, Rekordumsätze. Inzwischen ist der Markt jedoch eingebrochen: Die Impfstoffnachfrage liegt deutlich unter den Höchstständen, was die Erlöse von mehreren Milliarden Euro pro Quartal auf ein Bruchteil schrumpfen ließ. Im Geschäftsjahr 2024 sank der Umsatz auf unter 5 Milliarden EUR, verglichen mit über 17 Milliarden EUR zwei Jahre zuvor. Damit muss BioNTech seine Position nun primär durch Pipeline-Innovationen sichern.

Pipeline im Fokus – Hoffnungsträger Onkologie

Das Unternehmen investiert massiv in die Onkologie. Über 20 klinische Programme befinden sich aktuell in der Entwicklung, viele davon in Phase II. Besonders hohe Erwartungen gibt es an die individualisierten Krebsimpfstoffe (iNeST), die personalisierte mRNA-Therapien gegen Tumore ermöglichen sollen. Erste Phase-II-Daten bei Hautkrebs zeigten ermutigende Ergebnisse, allerdings wird der Weg bis zu einer möglichen Zulassung noch mehrere Jahre dauern.

Parallel dazu arbeitet BioNTech an Impfstoffen gegen Malaria, Tuberkulose und Influenza. Für diese Indikationen sind die Chancen groß, doch auch die Konkurrenz – etwa Moderna oder GSK – ist stark vertreten.

Kursentwicklung und Bewertung

Mit dem aktuellen Kurs von 94 EUR hat die Aktie seit Jahresbeginn rund 8 % verloren. Auf Sicht von drei Jahren ist der Rückgang noch deutlicher: Vom Hoch bei über 350 EUR im Jahr 2021 ist BioNTech weit entfernt. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei etwa 22 Milliarden EUR. Analysten zeigen sich gespalten: Einige sehen in der prall gefüllten Pipeline erhebliches Potenzial, während andere auf das hohe Risiko klinischer Fehlschläge hinweisen.

Finanzielle Basis bleibt stark

Positiv hervorzuheben ist die solide Finanzlage. BioNTech verfügt über mehr als 17 Milliarden EUR an liquiden Mitteln. Damit ist das Unternehmen in der Lage, seine teuren klinischen Programme über Jahre hinweg selbst zu finanzieren, ohne auf kurzfristige Kapitalmaßnahmen angewiesen zu sein. Dieses Polster verschafft Management und Investoren Zeit, die Entwicklungsergebnisse abzuwarten.

Community-Stimmung im Börsennews-Forum

Die Diskussionen bei Börsennews spiegeln die Zerrissenheit wider. Einige Anleger betonen die langfristige Stärke der Pipeline und verweisen auf die finanzielle Sicherheit, die BioNTech im Gegensatz zu vielen kleineren Biotech-Unternehmen besitzt. Andere hingegen kritisieren den schwachen Kursverlauf und sehen das Unternehmen „in der Dauerforschung“ ohne baldige Umsatztreiber. Besonders häufig diskutiert wird die Frage, wann ein Einstieg sinnvoll ist – oder ob die Aktie noch weiter nachgibt.

Fazit

BioNTech steht am Übergang von einem COVID-19-getriebenen Umsatzmodell hin zu einem breit aufgestellten Biotech-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie und Infektionskrankheiten. Der aktuelle Kurs von 94 EUR zeigt das Abwarten der Märkte: Anleger wollen klinische Fortschritte sehen, bevor sie stärker Vertrauen fassen. Mit prall gefüllter Kasse, aber hoher Forschungsunsicherheit bleibt die Aktie ein klassisches „High Risk, High Reward“-Investment.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH2Z1K
Ask: 1,32
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VU5DKF
Ask: 2,73
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH2Z1K VU5DKF. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
BMW und Qualcomm: Reicht das Bündnis für die Zukunft?

13:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp: Jobabbau und neue Strategie

12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor dem US-Arbeitsmarktbericht: E.ON – Das ist gar nicht…

10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom mit bärenstarken Zahlen: Aktie zündet Kursturbo

9:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Evotec Prognose gekappt: Rettet der „Priority Reset“?

Gestern 17:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple startet Angriff auf Konkurrenz: Neue Siri-KI kommt

Gestern 17:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Figma zeigt starke Zahlen: Warum Anleger trotzdem zittern

Gestern 16:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE: Ist das endlich die Trendwende?

Gestern 14:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer