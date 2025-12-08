Biotech im Fokus

BioNTech-Aktie zwischen Übernahme und Unsicherheit – was bewegt den Kurs? 08.12.2025

Die geplante Übernahme von CureVac durch BioNTech nähert sich der finalen Phase. Nach Ablauf der ersten Annahmefrist wurde die erforderliche Mindestquote erreicht. Die übrigen Aktien sollen bis zum 18. Dezember angeboten werden – danach ist ein verpflichtender Tausch vorgesehen. Die Transaktion dürfte noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Mit dem Zukauf sichert sich BioNTech wichtige Patente des Tübinger Unternehmens. Im Zentrum steht die mRNA-Technologie, die bereits während der Pandemie für den kommerziellen Durchbruch sorgte und weiterhin im Zentrum der Forschungsstrategien beider Unternehmen steht.
Chancen durch Technologie – Markt bleibt anspruchsvoll

BioNTech setzt weiterhin auf mRNA-basierte Impfstoffe und Therapien. Die Plattform ermöglicht schnelle Anpassungen an neu auftretende Virusvarianten und weitere Einsatzfelder wie Krebsimmuntherapien. Während die Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen im Gesundheitsmarkt deutlich zurückgegangen ist, bleibt das Umfeld grundsätzlich dynamisch.

Diskussionen rund um Impfstoffsicherheit sorgen allerdings immer wieder für Schlagzeilen. In den USA prüfen Gesundheitsbehörden vereinzelt gemeldete Fälle neu, bislang ohne bestätigten ursächlichen Zusammenhang. Regulatorische Vorgaben könnten künftig strenger ausfallen, was die Branche insgesamt herausfordert.

Geschäftszahlen zeigen Stabilisierung

Bei der Vorlage der Quartalszahlen im November erhöhte das Management die Umsatzprognose für das laufende Jahr. Nach einem schwächeren Jahresstart wird inzwischen ein deutlicher höherer Wert erwartet. Damit hat BioNTech die Möglichkeit, die umfangreichen Forschungsprogramme weiter voranzutreiben.

Pipeline rückt stärker in den Fokus

Im Bereich der Onkologie treibt BioNTech mehrere Kandidaten voran. Besonders ein Wirkstoff gegen Lungenkrebs befindet sich inzwischen in einem späten Entwicklungsstadium und profitiert von einem beschleunigten Prüfverfahren der US-Behörden. Erfolgreiche Studienergebnisse könnten neue Umsatzquellen erschließen – mittelfristig jedoch ohne Garantie.

Fazit

Die BioNTech-Aktie bewegt sich weiterhin in einer breiten Handelsspanne. Die Übernahme von CureVac kann strategische Vorteile bringen, der Markt wartet aber auf deutliche Fortschritte jenseits der COVID-19-Produkte. Chancen aus Forschung und Pipeline stehen Risiken der Branche gegenüber – Anleger beobachten, ob der Konzern seine Position in der Onkologie und anderen Wachstumsfeldern wie geplant stärken kann.

Bn-Redaktion/js
