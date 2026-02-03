Der Countdown läuft:
03.02.2026, 17:02 Uhr

Die Aktie von Evotec kennt heute kein Halten mehr und schießt unter hohem Volumen an die Spitze des Index. Auslöser ist eine überraschende Kaufempfehlung von Berenberg , die bei den Anlegern für neue Fantasie sorgt. Doch der plötzliche Jubel an der Börse hat einen entscheidenden Haken.
Euphorie kehrt plötzlich zurück
Ein einzelner Analystenkommentar reicht aus, um die Papiere von Evotec zweistellig ins Plus zu katapultieren. Eine Privatbank sieht in dem gebeutelten Biotech-Unternehmen plötzlich riesiges Potenzial und ruft ein ambitioniertes Kursziel aus. Das reicht den Marktteilnehmern, um blind zuzugreifen und eine massive Gegenbewegung einzuleiten.

Aktienanalyse

Zweifel an der Prognose
Doch Vorsicht ist geboten, denn Berenberg gilt in Fachkreisen nicht gerade als Orakel. Daten zeigen, dass die Trefferquote des Experten in der Vergangenheit oft enttäuschend war und er zu den schwächeren Strategen am Markt gehört. Ob dieser Optimismus für Evotec also wirklich fundiert ist, darf stark bezweifelt werden.

Hoffnung auf die Pharma-Riesen
Fundamental setzt die Studie auf die Rolle von Evotec als unverzichtbarer Partner für die großen Markt-Giganten. Da internationale Pharmakonzerne immer mehr Forschung auslagern müssen, um Kosten zu sparen, könnte das Unternehmen profitieren. Die breite Technologie-Plattform soll dabei als Schlüssel für künftige Medikamente dienen.

Zahlen bleiben weiter schwach
Abseits der Analysten-Fantasie sieht die Realität in den Büchern von Evotec allerdings deutlich nüchterner aus. Zuletzt kämpfte der Konzern mit rückläufigen Umsätzen und einem schwierigen operativen Umfeld. Bevor der nachhaltige Turnaround nicht in harten Zahlen sichtbar ist, bleibt der aktuelle Höhenflug eine riskante Wette.

Bn-Redaktion/js
