Bitcoin-Absturz

100 Mrd. Dollar vernichtet in wenigen Stunden 19.01.2026, 11:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bitcoin
© Pixabay
Ein Schock erschüttert den Kryptomarkt: Bitcoin stürzt unter die Marke von 92.000 US-Dollar – und reißt den gesamten Sektor mit in die Tiefe. Auslöser ist eine explosive Ankündigung von Donald Trump, die Anleger weltweit in Panik versetzt. Über 100 Milliarden Dollar wurden in wenigen Stunden aus dem Markt gespült – das Vertrauen bröckelt, die nächste Korrektur droht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Coinbase 199,70 EUR -3,97 % Tradegate
Robinhood Markets Registered (A) 89,16 EUR -4,92 % Tradegate

Bitcoin-Crash unter 92.000 Dollar: Warum neue US-Zölle den Kryptomarkt erschüttern

Die Kryptomärkte erlebten zum Wochenbeginn einen scharfen Rücksetzer. Auslöser war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ab dem 1. Februar neue Importzölle von zunächst 10â€¯% auf Waren aus acht europäischen Ländern zu erheben – mit einer möglichen Ausweitung auf 25â€¯% bis Juni. Die Folge: Investoren zogen sich aus risikobehafteten Anlagen zurück und suchten verstärkt Zuflucht in klassischen Sicherheiten wie Gold und Silber, die auf Rekordstände kletterten.

Bitcoin rutschte in der Spitze um 3,6â€¯% unter die Marke von 92.000â€¯US-Dollar. Noch deutlicher fielen die Verluste bei anderen Kryptowährungen aus: Ether büßte 4,9â€¯% ein, Solana sogar 8,6â€¯%. Insgesamt schrumpfte der Marktwert aller digitalen Assets laut CoinGecko um rund 100â€¯Milliardenâ€¯US-Dollar.

ETF-Euphorie weicht Unsicherheit

Dabei hatte das Krypto-Jahr vielversprechend begonnen. Nachdem 2025 mit einem schwachen Schluss endete, zeigte sich Bitcoin zuletzt stark: Am 14. Januar kletterte der Kurs auf fast 98.000â€¯US-Dollar, gestützt durch Zuflüsse in börsengehandelte US-Fonds. Laut Richard Galvin, Mitgründer des Hedgefonds DACM, war dies eine „Reaktion auf überverkaufte Niveaus durch steuerbedingte Verkäufe und Kapitulation gegen Jahresende“. Die neue Zollangst habe diesen Trend nun jäh unterbrochen – das sei weniger ein krypto-spezifisches Problem, sondern ein klares „Risk-Off-Signal“, so Galvin.

Innerhalb von 24 Stunden wurden laut CoinGlass rund 790â€¯Millionenâ€¯US-Dollar an Long-Positionen liquidiert. Sollte die Marke von 90.000â€¯Dollar nicht halten, erwarten Trader weitere Abgaben – auch wenn institutionelles Interesse als potenzieller Boden gilt. Die einstige Euphorie im Sog von Trumps Rückkehr ins Weiße Haus weicht der Sorge: Ein lange erwarteter Gesetzesentwurf zu digitalen Vermögenswerten steckt im US-Senat fest.

Streit um Stablecoins verzögert Gesetz

Der Gesetzgebungsprozess wurde am Mittwoch unterbrochen, nachdem Coinbase seine Unterstützung für die aktuelle Fassung zurückgezogen hatte. Kritisiert werden vor allem geplante Einschränkungen bei der Verzinsung von Stablecoin-Beständen. Laut Dea Markova von Fireblocks droht damit, dass die USA 2026 eines der wenigen großen Kryptozentren ohne klares regulatorisches Rahmenwerk bleiben könnten.

Stablecoins gelten als Rückgrat des digitalen Finanzsystems – deren Nutzung boomt seit der US-Gesetzgebung im Juli. Nun befürchten Branchenvertreter, dass ausgerechnet Unsicherheit über renditestarke Angebote den Fortschritt hemmt. „Stablecoin-Belohnungen sitzen an der Schnittstelle von Zahlungsverkehr, Sparverhalten und Marktdynamik“, so Ari Redbord von TRM Labs.

Während sich traditionelle Banken über potenziellen Kapitalabfluss sorgen, laufen sich US-Kryptofirmen warm: Einige haben bereits Banklizenzen beantragt, um eigene Stablecoins emittieren zu können. Das Gesetz („Genius Act“) erlaubt dies – verbietet jedoch die Zahlung von Zinsen.

Coinbase-CEO Brian Armstrong kündigte öffentlich den Rückzug der Unterstützung an. Prompt folgte Kritik von Senatorin Cynthia Lummis: Das Verhalten beweise, dass die Branche noch nicht bereit sei. Dennoch zeigt sich Marktkenner Michael Bucella optimistisch: „Ich bin überzeugt, dass dieses Gesetz noch unter dieser Regierung verabschiedet wird.“

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN0U4T
Ask: 1,75
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN0U4T. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
2 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
3 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
5 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
7 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Europas Software-Hoffnung: Wie stark ist SAPs neue Strategie …

12:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron: Speicherknappheit setzt unter Druck

11:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Könnte bald knallen: TUI setzt zentralen Widerstand unter Druck

11:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold glänzt: Irres Trump-Chaos macht Goldanleger reich

11:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kanada & China: Profitiert Tesla von diesem Deal?

11:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF im Sinkflug: Analysten warnen vor schwierigen Jahren

Gestern 13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix greift zu: 83-Milliarden-Deal enthüllt!

Gestern 13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump holt den Zollhammer raus: Mercedes-Benz – Kursturbulenzen …

Gestern 9:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer