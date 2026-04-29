Nel ASA schaltet einen Gang hoch

Aktie springt über 7 Prozent – Folgt jetzt die große Erholung? 29.04.2026, 15:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Wasserstoff
© Foto von Possessed Photography auf Unsplash
Nach einer langen Phase der Unsicherheit sendet der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel ASA ein kräftiges Lebenszeichen. Während der gesamte Sektor durch neue Analystenkommentare, unter anderem zu Plug Power, frischen Aufwind erhält, setzt sich das Papier von Nel ASA mit einem Plus von über 7,6 Prozent an die Spitze der Bewegung. Mit einem aktuellen Kurs von 0,2395 Euro versucht die Aktie, den massiven Abwärtstrend der letzten Monate zu durchbrechen und eine technische Bodenbildung einzuleiten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NEL ASA 0,23625 EUR +6,18 % Lang & Schwarz

Branchen-Euphorie zieht Nel ASA nach oben
Der heutige Kurssprung ist primär auf das freundliche Marktumfeld im Wasserstoff-Sektor zurückzuführen. Positive Signale von der Wall Street, wo Analysten ihre Kursziele für Branchenkollegen nach oben korrigiert haben, sorgen für ein neues Interesse an den „Hintergrund-Akteuren“ der Energiewende. Nel ASA profitiert dabei von seiner starken Marktposition als Anbieter von Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Anleger spekulieren darauf, dass die Talsohle bei den Bewertungen nun durchschritten ist und die operativen Fortschritte bei Großprojekten in der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder stärker in den Fokus rücken.

Kampf um die Trendwende: Was Anleger jetzt wissen müssen
Trotz des deutlichen Tagesgewinns bleibt die Lage für Nel ASA herausfordernd. Die Aktie notiert weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau und kämpft gegen den Status eines „Penny Stocks“. Damit die aktuelle Erholung nachhaltig bleibt, müssen in den kommenden Wochen handfeste Auftragsmeldungen folgen, die die prall gefüllte Projekt-Pipeline in tatsächliche Umsätze übersetzen. Besonders die Entwicklung des freien Bargeldflusses bleibt die kritische Kennzahl, an der sich die Norweger messen lassen müssen, um das Vertrauen der institutionellen Investoren langfristig zurückzugewinnen.

Hoffnungsschimmer für Wasserstoff-Anleger
Der heutige Anstieg ist ein wichtiger psychologischer Erfolg für die gebeutelten Nel-Aktionäre. Die Dynamik zeigt, wie schnell das Interesse an Wasserstoff-Titeln zurückkehren kann, sobald sich das Sentiment im Sektor leicht verbessert. Dennoch sollten Investoren vorsichtig bleiben: Die Volatilität bleibt extrem hoch. Gelingt es Nel ASA jedoch, diesen Schwung über die Marke von 0,25 Euro zu tragen, könnte dies der Startschuss für eine breitere Erholungsrallye sein, die das Papier aus dem tiefsten Keller der Bewertung führt.

Bn-Redaktion/js
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