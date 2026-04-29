Bloom Energy unter Strom

Aktie vervielfacht ihren Wert 29.04.2026, 15:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bloom Energy
© Bild von Bloom Energy
Die Aktie von Bloom Energy kennt derzeit kein Halten mehr. Nachdem das Unternehmen am Dienstag Quartalszahlen vorlegte, die die Erwartungen des Marktes nicht nur übertrafen, sondern förmlich pulverisierten, sprang das Papier zweistellig nach oben. Die Bilanz der letzten Monate ist atemberaubend: Allein auf Monatssicht steht ein Plus von rund 90 Prozent, auf Jahressicht hat sich der Wert mehr als verzehnfacht. Damit ist Bloom Energy der neue Überflieger im Sektor der Künstlichen Intelligenz – doch die schwindelerregende Bewertung sorgt bei Analysten zunehmend für Schweißperlen auf der Stirn.
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Name Aktuell Diff. Börse
Bloom Energy (A) 245,25 EUR +12,76 % Lang & Schwarz

Zahlen der Superlative: Umsatz explodiert um 130 Prozent
Bloom Energy hat im ersten Quartal 2026 bewiesen, dass der Hunger nach dezentraler Energieversorgung keine Theorie mehr ist, sondern knallhartes Geschäft. Der Umsatz lag bei 751,1 Millionen US-Dollar (ein Plus von 130,4 Prozent zum Vorjahr) – das sind 211 Millionen US-Dollar mehr als die ursprünglichen Schätzungen. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie überzeugte mit 0,44 US-Dollar (erwartet waren lediglich 0,13 US-Dollar), während der Produktumsatz um über 200 Prozent auf 653,3 Millionen US-Dollar nach oben schoss.

Strategische Partnerschaft als Wachstumstreiber
Der Grund für diesen Boom ist die enge Zusammenarbeit mit Technologie-Giganten wie Oracle. In einer Zeit, in der Rechenzentren für Künstliche Intelligenz die nationalen Stromnetze – wie jüngst in Texas – an ihre Belastungsgrenzen führen, bietet Bloom Energy mit seinen Festoxid-Brennstoffzellen eine netzunabhängige, sofort skalierbare Energielösung auf Basis von Erdgas oder Wasserstoff. Diese autarken Einheiten sind für die Infrastruktur mittlerweile unverzichtbar geworden.

Das Bewertungsproblem: Ist die Aktie zu heiß gelaufen?
Trotz der operativen Glanzleistung mahnen Experten zur Vorsicht. Mit dem aktuellen Kurssprung schraubt sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2026 auf einen waghalsigen Wert von rund 125. Zum Vergleich: Das Unternehmen wirtschaftete jahrelang unprofitabel und erwirtschaftet erst seit 2024 positive Erträge. Wer jetzt einsteigt, bezahlt eine enorme Prämie für das zukünftige Wachstum. Die Warnung vor einer „Kernschmelze“ im Depot ist nicht unbegründet, da die Aktie historisch zu extremer Volatilität neigt.

Infrastruktur-Wette mit Hochspannung
Bloom Energy ist zur ultimativen Infrastruktur-Aktie des Booms um Künstliche Intelligenz aufgestiegen. Die Abhängigkeit der Rechenzentren von dezentraler Energie spielt dem Unternehmen perfekt in die Karten. Dennoch sollten Anleger die fundamentale Realität nicht ausblenden: Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 125 darf sich das Management keine einzige Enttäuschung mehr erlauben. Das aktuelle Momentum ist gewaltig, doch nach einem 90-Prozent-Lauf in nur vier Wochen steigt die Gefahr massiver Gewinnmitnahmen täglich.

Bn-Redaktion/js
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