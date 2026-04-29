Rekorde und Rendite

Dreht Adidas jetzt richtig auf? 29.04.2026, 14:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Marathonläufern von oben
© Bild von Pexels auf Pixabay
Adidas startet mit überraschend starken Zahlen in das Jahr 2026. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds gelingt es dem Konzern, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern. Gleichzeitig rückt ein spektakuläres Sportereignis die Marke erneut in den Fokus der Anleger.
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Name Aktuell Diff. Börse
adidas 148,70 EUR +7,48 % Lang & Schwarz

Starker Jahresauftakt mit klarer Ergebnisdynamik

Im ersten Quartal erzielte Adidas ein Umsatzplus von gut 7% auf rund 6,6 Mrd. EUR. Währungsbereinigt lag das Wachstum sogar bei +14%. Das operative Ergebnis stieg um +15,5% auf 705 Mio. EUR und übertraf damit die Erwartungen von 647 Mio. EUR. Der Gewinn der Anteilseigner legte um +12,6% auf 482 Mio. EUR zu. Auch die operative Marge verbesserte sich von 9,9% auf 10,7%. Diese Entwicklung zeigt, dass der Konzern nicht nur wächst, sondern gleichzeitig seine Profitabilität steigert.

Robuste Nachfrage stützt mehrere Segmente

Die Nachfrage erwies sich als breit abgestützt. Besonders Bekleidung sowie Performance-Kategorien wie Fußball, Running und Training entwickelten sich dynamisch. Das Direktkundengeschäft verzeichnete zweistellige Zuwächse in allen Märkten. Damit gewinnt Adidas stärker die Kontrolle über Preise und Margen. Diese Entwicklung ist entscheidend, da sie weniger abhängig von kurzfristigen Modetrends macht und stärker auf nachhaltige Nachfrage setzt.

Trotz Rabatten und Währungseffekten stabil

Bemerkenswert ist die Ergebnisqualität angesichts externer Belastungen. Währungseffekte und ein schwacher US Dollar wirkten ebenso belastend wie Rabattaktionen im Einzelhandel. Dennoch konnte Adidas die Bruttomarge auf 51,1% stabilisieren. Die Strategie, verstärkt auf eigene Vertriebskanäle zu setzen und gleichzeitig Kostenstrukturen zu optimieren, zahlt sich aus. Für Investoren signalisiert dies eine verbesserte Widerstandsfähigkeit in einem volatilen Konsumumfeld.

Laufschuhmarkt bleibt strategische Baustelle

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein außergewöhnliches Rennen. Sabastian Sawe belegte Platz 1 und blieb dabei unter der Marke von zwei Stunden. Yomif Kejelcha folgte auf Platz 2 und durchbrach ebenfalls diese Grenze. Bei den Frauen gewann Tigst Assefa und verbesserte ihren eigenen Weltrekord. Alle drei Athleten trugen Adidas Laufschuhe. Im Fokus stand dabei der Adizero Adios Pro Evo 3, der weniger als 100 Gramm wiegt und $500 kostet, während auf Wiederverkaufsplattformen Preise von bis zu €2,755 erzielt wurden. Dennoch bleibt der Wettbewerbsdruck durch Anbieter wie On Holding AG, Hoka und Brooks hoch.

Ausblick und Bewertung der Aktie

Die Prognose für 2026 wurde bestätigt, was als Signal für Stabilität gewertet wird. Goldman Sachs bleibt bei Neutral mit einem Kursziel von 165 Euro. Die Aktie reagierte positiv und stieg auf 145,55 EUR (+4,67%), liegt aber im Jahresverlauf bei -14,05%. Entscheidend wird sein, ob Adidas die Margen weiter steigern und die Dynamik auch ohne Sondereffekte wie große Sportevents halten kann.

Bn-Redaktion/tb
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