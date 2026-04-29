Dax vor der Fed-Sitzung vorsichtig

BASF – Zahlenveröffentlichung wirft Schatten voraus 29.04.2026, 13:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor der Fed-Sitzung vorsichtig: BASF – Zahlenveröffentlichung wirft Schatten voraus
© BASF 2026 / Der Produktionsstandort von Chemetall in Langelsheim
Der deutsche Leitindex steht am heutigen Mittwoch vor einer großen Bewährungsprobe. Eine Flut von Quartalsergebnissen ergießt sich über die Aktienmärkte. Von den Dax-Konzernen meldeten heute unter anderem bereits die Deutsche Bank und die Mercedes-Benz Group frische Ergebnisse. In den USA geht es im weiteren Tagesverlauf vor allem im Technologiebereich weiter.
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Name Aktuell Diff. Börse
BASF 53,67 EUR -1,31 % Lang & Schwarz

Doch damit nicht genug. Die US-Notenbank wird noch heute ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben und damit möglicherweise jede Menge Staub aufwirbeln. Dabei ist nicht mit einem Zinsschritt zu rechnen. Vielmehr könnte in den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués die eine oder andere Überraschung lauern.

Kurzum. Es wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, wenn der Dax den heutigen Handelstag und morgen einigermaßen unbeschadet überstehen würde. Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten muss das Ziel sein. 

Während eine Vielzahl  von Unternehmen bereits heute Zahlen veröffentlicht, läuft sich BASF noch warm. Der Chemiekonzern wird am morgigen Donnerstag (30. April) seine Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 präsentieren. Blickt man auf die Kursentwicklung der letzten Tage, dann scheint der Markt durchaus optimistisch zu sein. 

BASF - Zahlenveröffentlichung wirft Schatten voraus 

Man hätte den Kommentar zur BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) durchaus auch mit „Die Aktie und die Marke von 55 Euro“ überschreiben können – das untere Chartbild offenbart, warum. 

BASF Aktienchart

Der Kursbereich um 55 Euro hat sich in den letzten Monaten und Jahren zu einer ernstzunehmenden Hürde entwickelt. Mehrere starke Aufwärtsbewegungen fanden in diesem Bereich ein Ende. Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie musste zuletzt immer im Bereich von 55 Euro abdrehen. Nun steht die BASF-Aktie also wieder direkt vor den 55 Euro. Und das unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung. Kurzum: Die Zahlen sollten besser gut werden, um der Aktie den Schwung zu verleihen, endlich die 55 Euro zu überwinden. In diesem Fall würde eine Aufwärtsbewegung in Richtung 60 Euro winken. Auf der Unterseite gilt es, den Kursbereich um 52,5 Euro / 50,0 Euro im Auge zu behalten. Darunter sollte es für die Aktie nicht gehen. Anderenfalls würde das Momentum verloren gehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bleiben in Bezug auf BASF skeptisch. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „underweight“ und das Kursziel von 40 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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