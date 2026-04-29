China-Schock bei Mercedes

Börse reagiert nervös 29.04.2026, 14:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes-Stern
© Bild von zhenyegu auf Pixabay
Mercedes-Benz ist mit einem Dämpfer ins Jahr 2026 gestartet. Umsatz und Gewinn gingen zurück, dennoch schnitt der Konzern besser ab als erwartet. An der Börse zeigt sich jedoch ein wechselhaftes Bild.
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Mercedes-Benz Group 49,02 EUR -0,47 % Lang & Schwarz

Zahlen unter Druck aber besser als gedacht
Im ersten Quartal 2026 sank der Konzernumsatz um knapp 5% auf 31,6 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis EBIT fiel um rund 17% auf 1,90 Mrd. Euro und lag damit über den Prognosen von etwa 1,6 Mrd. Euro. Unter dem Strich verdiente Mercedes-Benz 1,43 Mrd. Euro, ebenfalls rund 17% weniger als im Vorjahr. Die operative Marge der Pkw-Sparte ging deutlich zurück, erreichte aber mit 4,1% ein besseres Niveau als von Analysten erwartet.

China wird zum größten Risikofaktor
Besonders stark belastete das Geschäft in China. Dort brach der Absatz von Pkw im ersten Quartal nahezu um ein Viertel ein. Ursachen sind intensiver Wettbewerb durch lokale Hersteller und eine schwächere Nachfrage im Premiumsegment. Gleichzeitig gewinnen chinesische Anbieter im Bereich Elektrofahrzeuge zunehmend Marktanteile und erhöhen den Druck auf internationale Konzerne.

Neue Modelle sollen Wachstum bringen
Mercedes-Benz setzt nun verstärkt auf eine umfassende Modelloffensive. Zwischen 2025 und 2027 sollen mehr als 40 neue Fahrzeuge auf den Markt kommen. Dazu zählen elektrische Varianten wichtiger Baureihen sowie überarbeitete Luxusmodelle wie die S-Klasse. Laut Finanzchef Harald Wilhelm sorgen eine starke Nachfrage und gut gefüllte Auftragsbücher bereits für eine solide Grundlage im weiteren Jahresverlauf.

Stabile Sparten stützen den Konzern
Während das Pkw-Geschäft schwächelt, zeigen andere Bereiche Stabilität. Die Van-Sparte erzielte erneut eine operative Marge von rund 10% und bleibt ein wichtiger Ergebnisbringer. Auch die Finanzdienstleistungen entwickelten sich positiv. Der freie Mittelzufluss lag mit 1,86 Mrd. Euro zwar unter dem Vorjahr, übertraf jedoch die Erwartungen am Markt deutlich.

Börse reagiert nervös
Nach Veröffentlichung der Zahlen legte die Aktie zunächst zu, drehte im weiteren Handelsverlauf jedoch ins Minus und fiel unter ihr Ausgangsniveau zurück. Marktteilnehmer reagieren damit auf die anhaltenden Unsicherheiten im China-Geschäft sowie die sinkenden Margen. Für die weitere Kursentwicklung bleibt entscheidend, ob die neue Modellpalette die Nachfrage belebt und die Profitabilität trotz steigender Investitionen wieder gesteigert werden kann.

Bn-Redaktion/tb
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