3,0 Mrd. Euro Überraschung

Deutsche Bank vor dem Comeback? 29.04.2026, 15:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Bank
© Bild von Sabine Felidae auf Pixabay
Die Deutsche Bank sorgt mit frischen Zahlen für gemischte Reaktionen an der Börse. Während die Aktie zuletzt auf 26,78 Euro (-1,89%) nachgab, überraschten die operativen Kennzahlen positiv. Analysten sehen trotz kurzfristiger Schwäche weiterhin erhebliches Potenzial.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 26,27 EUR -3,82 % Lang & Schwarz

Rekordzahlen setzen starkes Signal

Im ersten Quartal 2026 erzielte das Institut ein Vorsteuerergebnis von 3,041 Mrd. Euro und übertraf damit die Erwartungen um rund 200 Mio. Euro. Der Nachsteuergewinn lag bei 2,174 Mrd. Euro und markierte ebenfalls einen starken Wert. Insgesamt stiegen die Erträge auf 8,7 Mrd. Euro, während das verwaltete Vermögen auf 1,8 Bio. Euro anwuchs. Auch die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Die Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital erreichte 12,7% nach 11,9% im Vorjahresquartal. Gleichzeitig sank die Cost-Income-Ratio auf 58,9% gegenüber 61,2%.

Aktie reagiert dennoch mit Kursverlusten

Trotz der robusten Entwicklung geriet die Deutsche Bank-Aktie unter Druck und zählt aktuell zu den schwächeren Titeln im DAX. Marktteilnehmer zeigten sich insbesondere von einzelnen Details der Quartalszahlen enttäuscht. Kurzfristige Unsicherheiten und die allgemeine Marktlage belasten zusätzlich die Stimmung. Dabei bleibt die Qualität des Kreditportfolios stabil. Die Risikovorsorge lag bei 519 Mio. Euro und spiegelt ein weiterhin solides Risikomanagement wider.

JPMorgan hält an Kursziel 40 Euro fest

Die Analysten von JPMorgan bleiben optimistisch und bestätigen das Rating "overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro. Kian Abouhossein betont: "Das erste Quartal war durchwachsen." Gleichzeitig sieht er keinen Grund, die langfristigen Erwartungen anzupassen. Auch der Konsens für 2026 dürfte laut Einschätzung stabil bleiben. "Am Konsens für 2026 dürfte sich kaum etwas ändern", so Abouhossein weiter.

Strategie, Kapital und Wachstum im Fokus

Die Bank treibt ihre strategische Neuausrichtung weiter voran. CEO Christian Sewing erklärt: "Der Rekordgewinn in diesem Quartal ist ein sehr guter Start in die nächste Phase unserer Strategie". Wachstum in Kernbereichen, Effizienzsteigerungen und gezielte Investitionen stehen im Mittelpunkt. Die harte Kernkapitalquote liegt bei 13,8% und bewegt sich innerhalb der Zielspanne. Gleichzeitig läuft ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Mrd. Euro.

Ausblick bleibt trotz Risiken stabil

Trotz makroökonomischer Unsicherheiten hält die Bank an ihren Finanzzielen fest. Stabile Erträge, steigende Effizienz und eine starke Kapitalbasis sprechen für eine solide Entwicklung. Für Anleger bleibt die Kombination aus Bewertung, Wachstumsperspektiven und Analystenunterstützung ein entscheidender Faktor im europäischen Bankensektor.

Bn-Redaktion/tb
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