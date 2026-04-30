Kritische Tage für TUI

Jetzt entscheidet sich die Richtung 30.04.2026, 13:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI Kreuzfahrtschiff
© Bild von Michi S auf Pixabay
Die TUI-Aktie steht massiv unter Druck und hat ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. Eine Kombination aus geopolitischen Risiken, steigenden Kosten und schwächeren Erwartungen belastet den Tourismuskonzern. Die jüngste Kursentwicklung zeigt, wie sensibel der Markt derzeit auf negative Nachrichten reagiert.
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Name Aktuell Diff. Börse
TUI 6,288 EUR +1,75 % Lang & Schwarz

Abwärtstrend verschärft sich deutlich

Zur Wochenmitte und auch heute am 30.04.2026 bleibt die Tendenz klar abwärtsgerichtet, auch wenn sich im Tagesverlauf kurzfristige Erholungen zeigen. Die Aktie bewegte sich zeitweise nahe der Marke von 6,10 Euro, konnte sich aber wieder etwas stabilisieren und notierte zuletzt bei rund 6,24 Euro. Damit ergibt sich vom Hoch bei 9,55 Euro im Februar ein Rückgang von etwa 34,66 Prozent. In der Spitze lag das Minus sogar bei rund 36,13 Prozent. Die Dynamik der Abwärtsbewegung deutet darauf hin, dass sich die Stimmung am Markt deutlich eingetrübt hat.

Geopolitik belastet das operative Geschäft

Ein zentraler Belastungsfaktor bleibt die angespannte Lage im Nahen Osten. TUI reagierte bereits mit einer Anpassung der Prognose. Das Unternehmen erwartet beim bereinigten EBIT nur noch 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro. Die Umsatzprognose wurde vorerst ausgesetzt. Gleichzeitig berichten Analysten von Barclays und der Deutschen Bank über eine spürbare Zurückhaltung bei Buchungen für bestimmte Reiseziele. Das schmälert die Planungssicherheit und drückt auf die Bewertung.

Kosten und Inflation erhöhen den Druck

Neben geopolitischen Risiken wirken auch steigende Energiepreise als Belastung. Besonders im Kreuzfahrtgeschäft zählt Treibstoff zu den größten Kostenfaktoren. Parallel dazu sind die Inflationserwartungen europäischer Verbraucher auf 4 Prozent gestiegen, während Experten nur 2,8 Prozent erwartet hatten. Diese Entwicklung könnte die Nachfrage nach Urlaubsreisen bremsen. Sinkende Buchungszahlen würden sich direkt auf Umsatz und Margen auswirken.

Charttechnik sendet klare Verkaufssignale

Auch aus technischer Sicht bleibt die Lage angespannt. Ein Gap-Down unter die 200-Tage-Linie sowie ein Death Cross verstärken den Abwärtstrend. Der MACD liefert ebenfalls ein Verkaufssignal, während der RSI mit 37,8 Punkten weiteres Abwärtspotenzial signalisiert. Wichtige Unterstützungen liegen bei 6,10 Euro und 5,80 Euro. Auf der Oberseite bleibt der Bereich um 7,50 Euro eine zentrale Hürde.

Zwischen Stabilisierung und weiterem Rückschlag

Trotz der schwachen Entwicklung gibt es einzelne Lichtblicke. Die Bilanz wurde verbessert und erstmals seit der Pandemie eine Dividende von 0,10 Euro gezahlt. Zudem bleibt die Nachfrage nach innereuropäischen Reisen stabil. Kurzfristig könnte ein sogenanntes Bullish Harami auf eine technische Gegenbewegung hindeuten. Ob diese jedoch nachhaltig ist, hängt maßgeblich von der weiteren geopolitischen Entwicklung und der Buchungsdynamik ab.

Bn-Redaktion/tb
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