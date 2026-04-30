Intel nicht zu halten

Aktie setzt ihre Rallye fort und nimmt die 100 USD ins Visier 30.04.2026, 09:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Intel nicht zu halten: Aktie setzt ihre Rallye fort und nimmt die 100 USD ins Visier
© BoliviaInteligente auf Unsplash (Symbolbild)
Als Intel vor einer Woche den Bericht für das 1. Quartal 2026 vorlegte, war die Erleichterung groß und Euphorie kam auf. In der Vergangenheit wusste Intel bekanntlich nicht immer in puncto Quartalsberichte zu überzeugen. Doch dieses Mal gelang es. Die erste Reaktion auf den Bericht fiel entsprechend aus. Die Intel-Aktie jagte nach oben.
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Intel 79,76 EUR -1,03 % Lang & Schwarz

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Intel verstand es, das Momentum hochzuhalten. Im Ergebnis setzt die Aktie die Rallye fort und ist kaum zu halten. 

Intel nicht zu halten – Zahlenzauber wirkt

Lange Zeit fremdelte Intel mit dem Thema KI bzw. der Markt traute Intel den Wandel nicht sonderlich zu. Der Markt stufte Intel quasi schon als abgehängt ein. Dieses Bild wandelte sich in den letzten Monaten. Dieser Stimmungsumschwung dürfte maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Intel-Aktie (WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL) zuletzt so gut lief. Dennoch bedurfte diese Erwartungshaltung einer Bestätigung. Und diese Bestätigung kam in Form der Q1-Daten. 

Über die Zahlen berichteten wir im Kommentar vom 24. April ausführlich. Greifen wir uns an dieser Stelle noch einen relevanten Aspekt heraus. Intel verzeichnete im 1. Quartal 2026 ein Plus beim Umsatz in Höhe von 7 Prozent. Maßgeblichen Anteil daran hatte das Segment „Rechenzentren und Künstliche Intelligenz“, das mit einem Umsatzplus von 22 Prozent aufwarten konnte. Das starke Wachstum überzeugte auch kritische Marktakteure. Dass Intel auch einen überraschend positiven Ausblick auf das 2. Quartal 2026 gab, rundete die Veranstaltung ab. Das Ergebnis ist bekannt: Die Aktie schoss nach oben. 

Intel Aktienchart

Thematisierten wir vor einer Woche noch an dieser Stelle den Ausbruch über die massive Widerstandszone von 70 US-Dollar und das Erreichen der 80 US-Dollar, stehen heute bereits die 90 US-Dollar im Fokus. Die Vehemenz und die Nachhaltigkeit der „Zahlenrallye“ sind beeindruckend und nähren die Hoffnung auf dreistellige Kurse der Intel-Aktie. 

Analysten ziehen nach

Analysten blieben in den Tagen nach der Veröffentlichung der Zahlen nicht untätig und bewerteten mitunter die Perspektiven für die Aktie neu. So hoben unter anderem die Analysten der Schweizer UBS das Kursziel von Intel deutlich von 65 US-Dollar auf 83 US-Dollar an. Das Votum lautet unverändert „neutral“. Die Analysten der kanadischen RBC gingen ähnlich vor. Ihr Votum lautet nach wie vor „sector perform“. Das Kursziel hoben sie jedoch von 48 US-Dollar auf 80 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
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