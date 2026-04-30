Microsoft nach Zahlen

Funke springt nicht über. Kippt die Aktie nun? 30.04.2026, 10:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Microsoft nach Zahlen: Funke springt nicht über. Kippt die Aktie nun?
© Foto von Praswin Prakashan auf Unsplash
Der gestrige Mittwoch hatte es in sich. Der Fed-Termin und zahlreiche Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, sorgten für große Spannung. Auch Tech-Gigant Microsoft musste gestern Farbe bekennen. Obgleich die Zahlen durchaus zu gefallen wussten, wollte der Funke bislang nicht so recht überspringen. Der Markt fremdelte ein wenig mit den Daten. Aus charttechnischer Sicht könnte es für die Aktie nun eng werden.
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Microsoft – Funke springt nicht über

Microsoft veröffentlichte gestern die Ergebnisse für das 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 31. März 2026) des Fiskaljahres 2026. Schauen wir uns einmal einige Details aus dem Bericht an.

Microsoft gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 82,886 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal des Fiskaljahres 2025 (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 31. März 2025) ein Anstieg von starken 18 Prozent; währungsbereinigt waren es 15 Prozent. Im entsprechenden Vorjahresquartal verzeichnete Microsoft einen Umsatz in Höhe von 70,066 Mrd. US-Dollar. Einmal mehr erwies sich unter anderem der Geschäftsbereich Azure / verschiedene Cloud Services als kräftiger Umsatztreiber. Das Segment überzeugte mit einem Umsatzplus in Höhe von 40 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal. Auch auf der Ergebnisseite ließ Microsoft nichts anbrennen. 

Microsoft gab den Nettogewinn (GAAP) mit beeindruckenden 31,778 Mrd. US-Dollar an. Das entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 4,27 US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal wies Microsoft einen Gewinn in Höhe von 25,824 Mrd. US-Dollar aus, was wiederum einem EPS in Höhe von 3,46 US-Dollar entsprach. Der bereinigte Nettogewinn (non-GAAP) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 31,792 Mrd. US-Dollar ausgewiesen, nach 26,407 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025.    

Microsoft Aktienchart

Chartcheck – Kippt die Aktie nun nach unten?

Aus charttechnischer Sicht wird es für die Microsoft-Aktie (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF) so langsam brenzlig. Das Doppeltop im Bereich von 560+ US-Dollar thront noch immer über dem Kursverlauf der Aktie. Ausgehend vom 2. Verlaufshoch etablierte sich ein Abwärtstrend (grün), der noch immer Bestand hat. Zudem drehte die 200-Tage-Linie zuletzt nach unten ab. Kurzum: Die Aktie sollte tunlichst die Unterstützungszone 410 US-Dollar / 380 US-Dollar nicht unterschreiten, anderenfalls könnte ein Test des März-Tiefs bei 355 US-Dollar drohen.

Bn-Redaktion/mt
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