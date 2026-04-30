SAP unter Druck

Zauber der Zahlen verflogen. Nun geht’s ans Eingemachte! 30.04.2026, 08:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP unter Druck: Zauber der Zahlen verflogen. Nun geht’s ans Eingemachte!
© Bild von Tyli Jura auf Pixabay
Nach der veritablen Talfahrt der SAP-Aktie in den letzten Monaten lechzte der Markt nach einer positiven Überraschung durch die Zahlen. Dieses gelang nur im Ansatz. Aufbruchsstimmung kam nicht auf. Die Marktakteure waren eher erleichtert, dass es nicht ganz so schlimm kam, wie es hätte kommen können und wie es im Vorfeld befürchtet wurde.
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SAP - Zauber der Zahlen verflogen. Nun geht’s ans Eingemachte!

Im Detail berichteten wir an dieser Stelle über die SAP-Zahlen im Kommentar vom 25. April. Innerhalb des Zahlenwerks wusste unter anderem der Cloudbereich zu gefallen. Die Erlöse in diesem Segment legten im Vergleich zum Vorjahresquartal um ordentliche 19 Prozent auf 5,962 Mrd. Euro zu. Zum Vergleich: Der Gesamtumsatz stieg im 1. Quartal 2026 im Vergleich zum 1. Quartal 2025 um 6 Prozent. 

Trotz des auf den ersten Blick sehr robusten Starts ins Jahr bleibt SAP im Hinblick auf das Gesamtjahr 2026 noch recht zurückhaltend. Das Unternehmen rechnet damit, dass sich das währungsbereinigte Gesamtumsatzwachstum im laufenden Jahr „nur“ auf einem ähnlichen Niveau wie 2025 bewegen wird. Erst ab 2027 ist mit einem deutlicheren Anstieg zu rechnen. SAP erwartet zudem Clouderlöse (währungsbereinigt) zwischen 25,8 Mrd. Euro und 26,2 Mrd. Euro. Der free cash flow wird für das laufende Jahr mit rund 10 Mrd. Euro erwartet. 

SAP Aktie in der Börsennews Aktienanalyse

So reagierten die Analysten

Mit ein wenig Abstand zur Veröffentlichung bewerteten einige Analysten die Situation neu. So senkten die Analysten von Goldman Sachs das Kursziel für die SAP-Aktie von 260 Euro auf 230 Euro. Das Votum lautet indes unverändert „buy“. Trotz der deutlichen Kürzung des Kursziels sehen die Goldman-Sachs-Analysten somit aber noch immer erhebliches Aufwärtspotenzial. Ganz ähnlich gingen die Analysten der Berenberg-Bank vor. Sie senkten das Kursziel für SAP von 250 Euro auf 215 Euro. Das Votum lautet jedoch weiterhin „buy“. 

Das macht die Aktie

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal gewesen, wenn die Zahlen der Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP)  Beine gemacht und sie über die 160 Euro getrieben hätten. Dazu kam es bislang nicht. Die SAP-Aktie ist noch immer in ihrer Bodenbildung gefangen, die sich über eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 160 Euro bis 140 Euro vollzieht. Nachhaltige charttechnische Signale sind erst mit dem Verlassen der Range zu erwarten. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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