KI-Geldmaschine explodiert

Alphabet überrascht selbst Experten 30.04.2026, 14:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Laptop mit Google-Suche
© Pixabay
Alphabet legt ein überraschend starkes Quartal vor und profitiert massiv vom anhaltenden KI-Boom. Besonders Werbung und Cloud-Geschäft entwickeln sich dynamisch. Auch eine Beteiligung sorgt für zusätzliche Fantasie an den Märkten.
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Starkes Wachstum übertrifft Erwartungen

Alphabet, der Mutterkonzern von Google, hat im ersten Quartal 2026 ein deutlich stärkeres Wachstum erzielt als erwartet. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 109,896 Mrd. US-Dollar, währungsbereinigt um 19 Prozent. Das operative Ergebnis legte um 30 Prozent auf 39,696 Mrd. US-Dollar zu. Die operative Marge verbesserte sich auf 36 Prozent nach 34 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich erreichte der Konzern ein Nettoergebnis von 62,578 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg um 81 Prozent. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,11 US-Dollar nach zuvor 2,81 US-Dollar.

Werbung und Suche bleiben zentrale Treiber

Ein wesentlicher Wachstumsmotor bleibt das Werbegeschäft. Die Erlöse stiegen hier um 15,5 Prozent auf rund 77 Milliarden Dollar. Auch die Suchmaschine entwickelte sich stark und verzeichnete ein Rekordhoch an Suchanfragen. CEO Sundar Pichai erklärte: „2026 hat hervorragend begonnen. Unsere KI-Investitionen und unser ganzheitlicher Ansatz beflügeln jeden Geschäftsbereich.“ Besonders KI-gestützte Funktionen hätten die Nutzung der Suche weiter erhöht.

Cloud und KI sorgen für Dynamik

Das Cloud-Segment zeigte eine besonders starke Entwicklung. Die Erlöse sprangen um 63 Prozent auf 20 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Erwartungen deutlich. Treiber ist vor allem die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Softwarelösungen. „Unsere KI-Modelle haben großartiges Momentum“, sagte Pichai. Insgesamt investieren Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta massiv in Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Für 2026 werden Ausgaben von bis zu 725 Milliarden Dollar erwartet. Alphabet allein plant Investitionen von 180 bis 190 Milliarden Dollar.

Milliardenhoffnung durch Beteiligungen

Ein erheblicher Teil des Gewinnanstiegs geht auf die Neubewertung von Beteiligungen zurück. Alphabet ist unter anderem an SpaceX beteiligt. Sollte SpaceX wie geplant mit mehr als 2 Billionen Dollar bewertet werden, könnte Alphabets Anteil über 100 Milliarden Dollar wert sein. Der Gesamtwert der nicht börsennotierten Beteiligungen könnte auf 107 Milliarden Dollar steigen, nachdem er Ende 2025 noch bei 69 Milliarden Dollar lag. Diese Entwicklung sorgt für zusätzliche Hoffnung bei Investoren.

Aktie auf Rekordkurs trotz Risiken

Die Alphabet-Aktie reagierte positiv und legte vorbörslich rund sechs Prozent auf 368 Dollar zu. Damit rückt ein neues Allzeithoch in greifbare Nähe. Mit einer Marktkapitalisierung von über 4,2 Billionen Dollar gehört Alphabet zu den wertvollsten Unternehmen weltweit, hinter Nvidia. Parallel wächst jedoch der regulatorische Druck. In Brasilien prüft eine Wettbewerbsbehörde die Nutzung journalistischer Inhalte durch Google. Gleichzeitig baut Alphabet Partnerschaften wie mit Kyndryl aus, um Cloud- und KI-Lösungen stärker im Unternehmenssektor zu verankern.

Bn-Redaktion/tb
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