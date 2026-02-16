Anzeige
+++>>> Milliardenschwere Goldaktie: Steigende Produktionsmengen, operative Hebelwirkung und der Goldpreis könnten zusammen neue Impulse setzen <<<+++
Bitcoin Korrektur

Schlechtester Jahresstart seit 2018 16.02.2026, 18:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bitcoin
© Foto von Kanchanara auf Unsplash
Der Kryptomarkt verzeichnet einen historisch schwachen Auftakt. Während der Bitcoin-Kurs massiv nachgibt, analysiert die prominente Investorin Cathie Wood die Gründe für den Abverkauf. Trotz der aktuellen Marktpanik hält sie an ihrer langfristigen Prognose fest, muss jedoch eine überraschende Entwicklung bei Gold eingestehen.

Panik dominiert das Marktgeschehen
Cathie Wood, CEO von Ark Invest, führt die jüngsten Kursverluste primär auf reflexartiges Anlegerverhalten zurück. In Phasen erhöhter Unsicherheit neige der Markt dazu, Positionen abzustoßen, statt fundamentale Daten zu bewerten. Dieser risikoaverse Handel, der auch Technologieaktien unter Druck setzte, wurde laut der Expertin durch den algorithmischen Handel zusätzlich beschleunigt.

Gold läuft Bitcoin den Rang ab
Bemerkenswert ist die aktuelle Divergenz zwischen der Kryptowährung und dem Edelmetall. Während Bitcoin schwächelt, suchen Investoren Schutz in Gold. Wood äußerte Unverständnis über diese relative Stärke, da Bitcoin aufgrund seines fixierten Angebots strukturelle Vorteile gegenüber der ausweitbaren Goldmenge haben sollte. Dennoch fungiert derzeit das traditionelle Edelmetall als bevorzugter sicherer Hafen.

Historischer Rücksetzer
Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Korrektur. Mit einem Minus von rund 22,3 Prozent seit Jahresbeginn erlebt Bitcoin den schlechtesten Start seit der Baisse im Jahr 2018. Der Kurs fiel von knapp 87.700 US-Dollar auf etwa 68.000 US-Dollar zurück. Obwohl Verluste in ersten Quartalen historisch nicht ungewöhnlich sind, sticht die Dynamik des aktuellen Rückgangs hervor.

Fundamentale Stabilität
Trotz des Preisverfalls bleiben die technologischen Grundlagen robust. Analysten verweisen auf eine stabile Hash-Rate und eine intakte institutionelle Infrastruktur. Auch die Handelsaktivität bei den US-Spot-ETFs hält an. Für Cathie Wood ist der langfristige Aufwärtstrend daher noch nicht gebrochen. Sie betrachtet die Volatilität als zyklisches Phänomen, merkte jedoch selbstkritisch an, dass ihre Zuversicht in diesem Punkt auch widerlegt werden könnte.

Das sagt die Community
Die Stimmung in den Börsennews-Foren ist derzeit überwiegend negativ. Viele Nutzer rechnen mit weiter fallenden Kursen und diskutieren mögliche Tiefststände im Bereich von 38.000 bis 50.000 US-Dollar. Frühere optimistische Prognosen werden mittlerweile kritisch hinterfragt, während die Sorge wächst, dass weitere Verkäufe durch Kleinanleger den Druck auf den Kurs erhöhen könnten. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
2 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
3 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
4 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
5 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
7 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Netflix Wende: Milliarden-Deal wackelt – Aktie vor …

17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz Trade überrascht: 36 Heraufstufungen

16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD Expansion: Angriff auf Nvidias Dominanz

16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF unter Druck: Energiekosten eskalieren!

16:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz: Aktie taumelt nach Zahlen

16:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax fehlt es an Orientierung: Deutsche Bank – Aktie taumelt und …

14:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz nach Zahlenschock wieder in der Spur: Wie weit trägt …

13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas massiv unter Druck: Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse?

10:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer