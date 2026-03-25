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Bitcoin schwankt

Kann Krypto wirklich auf 150.000 Dollar steigen? 25.03.2026, 10:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bitcoin
© Symbolbild Krypto
Die Kryptomärkte reagieren zunehmend sensibel auf geopolitische Entwicklungen und geldpolitische Erwartungen. Eine einzige politische Entscheidung kann Milliarden bewegen und Trends drehen. Gleichzeitig verändert sich die Marktstruktur grundlegend durch institutionelle Investoren.
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Coinbase 160,36 EUR +1,75 % Lang & Schwarz
Microstrategy (Doing business Strategy) (A) 120,50 EUR +1,75 % Lang & Schwarz

Krypto im Aufwind nach politischem Signal

Bitcoin reagierte spürbar auf geopolitische Entwicklungen und legte parallel zu Aktienmärkten zu, während der Ölpreis nachgab. Hintergrund war die Ankündigung, dass Gespräche mit Iran aufgenommen wurden, verbunden mit einer fünftägigen Frist. Diese Aussicht auf Entspannung veränderte kurzfristig die Risikobewertung an den Märkten deutlich.

Starke Kursbewegung und volatile Wochen

Die führende Kryptowährung stieg um mehr als 5 % und erreichte zwischenzeitlich 71.794 US-Dollar, nachdem sie zuvor auf ein Zwei-Wochen-Tief von 67.371 US-Dollar gefallen war. Auch kleinere Coins wie Ether und Solana zogen an. Seit Beginn der Spannungen schwankt Bitcoin stark – von knapp 76.000 US-Dollar bis zu deutlichen Rücksetzern.

Marktstimmung stabilisiert sich leicht

„Derzeit wirkt die Lage am Kryptomarkt nicht mehr so angespannt wie Ende Februar“, erklärte ein Analyst. Parallel stiegen klassische Risikoanlagen: Der S&P 500 gewann 1,5 %, während Renditen und US-Dollar nachgaben. Diese Bewegung zeigt, wie sensibel Kapitalmärkte auf politische Entspannungssignale reagieren.

Institutionelle Nachfrage verändert den Markt

Langfristig sehen Analysten strukturelle Veränderungen. Bitcoin könnte laut Prognosen bis Ende 2026 auf 150.000 US-Dollar steigen. Treiber sei vor allem die zunehmende Beteiligung institutioneller Investoren über ETFs, Unternehmensbilanzen und neue Finanzprodukte. Rückgänge verlaufen dadurch geordneter als in früheren Zyklen.

Angebot, Nachfrage und neue Risiken

Rund 60 % des Bitcoin-Angebots wurden seit über einem Jahr nicht bewegt, während ETFs etwa 6,1 % halten. Gleichzeitig kaufen große Akteure weiterhin massiv zu – teilweise schneller als neue Coins entstehen. Dennoch bestehen Risiken: Sollten Finanzierungsbedingungen schwieriger werden, könnten einige Marktteilnehmer unter Druck geraten.

ETF-Zuflüsse und Kapitalmärkte als Kurstreiber

Ein wesentlicher Faktor bleibt die Rolle institutioneller Kapitalströme. Nachdem die Zuflüsse in US-Spot-ETFs zuletzt zwischenzeitlich ins Negative gedreht waren, zeigt sich nun eine Stabilisierung. „Bitcoin wird weiterhin durch starke institutionelle Nachfrage getrieben“, heißt es in einer Analyse. Besonders die enge Verzahnung mit klassischen Kapitalmärkten sorgt dafür, dass Liquidität, Zinsumfeld und Refinanzierungsbedingungen zunehmend direkten Einfluss auf die Kursentwicklung nehmen.

Bn-Redaktion/ts
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