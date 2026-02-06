Boeing im Lieferketten-Chaos

Milliardenlast für Airlines 06.02.2026, 13:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Boeing
© Symbolbild von John McArthur auf Unsplash
Die Luftfahrtindustrie kommt auch Jahre nach der Pandemie nicht zur Ruhe. Statt Entspannung haben sich die Probleme in den globalen Lieferketten weiter verschärft – und Boeing steht dabei besonders im Fokus. Hohe Nachfrage nach neuen Flugzeugen trifft auf strukturelle Engpässe bei Zulieferern, knappe Rohstoffe und geopolitische Verwerfungen. Die Folgen sind spürbar entlang der gesamten Wertschöpfungskette und schlagen inzwischen mit Milliardenbeträgen bei den Airlines zu Buche.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Boeing 175,79 GBP +0,42 % TTMzero RT

Flugzeuge bleiben länger im Einsatz als geplant

Da Auslieferungen von Boeing und Airbus weiterhin hinter den ursprünglichen Zeitplänen zurückbleiben, sehen sich viele Fluggesellschaften gezwungen, ihre bestehenden Maschinen deutlich länger zu betreiben als vorgesehen. Im Durchschnitt bleiben Flugzeuge derzeit rund zwei Jahre länger im aktiven Dienst. Dieser Umstand treibt die Kosten erheblich nach oben. Allein im Jahr 2025 summierten sich die zusätzlichen Ausgaben für Treibstoff, Wartung und Ersatzteile auf geschätzte 11 Milliarden Dollar.

Der Frust in der Branche wächst. Willie Walsh, Chef des internationalen Luftfahrtverbands IATA, findet ungewöhnlich klare Worte: „Es ist wirklich an der Zeit, dass diese Schlüsselzulieferer ihre Angelegenheiten in Ordnung bringen.“ Die Aussage verdeutlicht, wie stark die Geduld der Airlines strapaziert wird – zumal viele Probleme längst als überwunden galten.

Titan-Knappheit legt Produktionsketten lahm

Ein zentrales Nadelöhr liegt tief in den Lieferketten der Flugzeughersteller. Triebwerksproduzenten kämpfen mit Engpässen bei essenziellen Materialien wie Titan und Nickelrohren. Besonders gravierend wirkt sich der Wegfall russischer Lieferungen aus. Vor dem Krieg in der Ukraine stammte rund die Hälfte des weltweit verfügbaren Titans aus Russland. Diese Quelle ist seitdem weitgehend versiegt.

Die Auswirkungen zeigen sich deutlich in den Lieferzeiten. Während Titan vor der Pandemie noch mit einer Vorlaufzeit von etwa 20 Wochen verfügbar war, liegen die Lieferzeiten aktuell bei 50 bis 60 Wochen. Paul Wingfield von Future Metals beschreibt die Lage nüchtern: „Die Hersteller können nicht genug produzieren, um aufzuholen, weil sie vier Jahre lang die Produktion gestoppt hatten.“ Wenn nun alle Beteiligten gleichzeitig wieder hochfahren wollen, stößt der Markt schlicht an physische Grenzen.

Großaufträge stehen bereit – Lieferfähigkeit bleibt entscheidend

Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten ist die Nachfrage nach neuen Flugzeugen ungebrochen. Ein besonders prominentes Beispiel liefert die staatliche saudi-arabische Fluggesellschaft Saudia. Der Carrier führt Gespräche mit Boeing und Airbus über einen möglichen Großauftrag von mindestens 150 Jets, darunter Narrow- und Widebody-Maschinen. Sollte es zu einem Abschluss kommen, wäre es die größte Bestellung in der Geschichte der Airline.

Saudia hatte bereits 2023 mehr als 36 Boeing 787 Dreamliner bestellt und sich Optionen auf weitere zehn Flugzeuge gesichert. Die aktuellen Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium und könnten auch ohne Ergebnis enden. Dennoch unterstreichen sie die robuste Grundnachfrage im Markt.

Das Bild bleibt widersprüchlich: Auftragsbücher sind gut gefüllt, der Bedarf an neuen, effizienteren Flugzeugen ist vorhanden. Doch solange Boeing und seine Zulieferer mit Materialknappheit und Produktionsengpässen kämpfen, bleibt die Lücke zwischen Nachfrage und tatsächlicher Auslieferung ein zentrales Problem der globalen Luftfahrt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN2NWY
Ask: 0,89
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MM9QY4
Ask: 2,75
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN2NWY MM9QY4. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
6 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
7 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Made in Germany: Börse unter Strom: Diese Signale lassen Anleger …

13:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex überrascht: Starke Aufträge in Europa

13:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor wichtige US-Daten: Rheinmetall – Sind das schon wieder …

12:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis verbrennt Milliarden: E-Auto-Strategie gescheitert?

11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach dem Abverkauf: Gelingt Renk das Comeback oder wird’s jetzt …

10:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk gegen Hims & Hers: 49-Dollar-Angriff auf den Abnehm-…

10:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin im freien Fall: Milliarden fliehen, Vertrauen schwindet

Gestern 16:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger zittern: Ozempic-Kopien mischen den Markt auf

Gestern 16:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer