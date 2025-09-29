Anzeige
Carnival hebt Prognose an: Warum die Aktie trotzdem fällt 29.09.2025, 16:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Kreuzfahrtanbieter Carnival Corp. hat seine Jahresgewinnprognose zum dritten Mal in Folge nach oben korrigiert und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Das Unternehmen begründet die optimistische Sicht mit einem Rekordtempo bei den Vorausbuchungen und steigenden Nettoerträgen. Trotz der phänomenalen Nachrichten gab die Aktie im Handel nach.
Dritte Anhebung in Folge
Das Management von Carnival erwartet nun einen deutlich höheren bereinigten Nettogewinn für das Gesamtjahr als ursprünglich prognostiziert. Dies ist die dritte Anhebung der Prognose in diesem Jahr und übertrifft die Konsenserwartungen der Analysten. Die verbesserte Aussicht wird vor allem durch eine höhere Nachfrage und die Fähigkeit des Unternehmens, höhere Preise durchzusetzen, gestützt.

Rekordbuchungen als Stütze
Die Buchungslage ist außergewöhnlich stark. CEO Josh Weinstein betonte, dass die Buchungstrends seit Mai kontinuierlich an Stärke gewonnen haben und das Wachstum der Kapazitäten bei Weitem übertreffen. Für das Jahr 2026 ist bereits die Hälfte der Angebote zu historisch hohen Preisen gebucht, und auch für 2027 wurden bereits Rekordvolumen erreicht. Diese weit im Voraus liegenden Buchungen sichern die Einnahmen gegen kurzfristige wirtschaftliche Volatilität ab.

Der Kreuzfahrt-Vorteil
Die Branche profitiert davon, dass Verbraucher gebündelte Urlaube auf See oft als höherwertige Alternative zu komplexen, selbst geplanten Reisen ansehen. Dies erklärt, warum die Nachfrage konstant hoch bleibt, selbst wenn die Verbraucherpreise steigen. Wettbewerber wie Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line melden ebenfalls eine beschleunigte Nachfrage, was die Robustheit des gesamten Sektors unterstreicht.

Warum die Aktie nachgibt
Trotz der hervorragenden Geschäftszahlen gab die Carnival-Aktie nach. Dies ist oft darauf zurückzuführen, dass die positiven Nachrichten bereits größtenteils im Kurs enthalten waren, da die Aktie bereits seit April eine massive Rallye hingelegt hatte. Die Kursverluste der Konkurrenten deuten zudem auf eine allgemeine Gewinnmitnahme bei den Kreuzfahrt-Titeln hin.

Stimmung in der Community
Die positive Prognose von Carnival hat in der Börsennews-Community für ein Paradoxon gesorgt: Trotz der Rekordbuchungen und der gestiegenen Gewinnerwartungen reagierte die Aktie mit Kursrückgängen. Viele Nutzer äußern ihr Unverständnis über diese Diskrepanz und spekulieren, dass externe, marktweite Unsicherheiten wie der drohende US-Regierungs-Shutdown für die aktuelle Verunsicherung verantwortlich sind. Zur Diskussion

