Anzeige
++++++ SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte ++++++
Broadcom mit bärenstarken Zahlen

Aktie zündet Kursturbo 05.09.2025, 09:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Broadcom mit bärenstarken Zahlen: Aktie zündet Kursturbo
© Bild von Pete Linforth auf Pixabay
Vor dem Hintergrund des exponierten Kursniveaus der Aktie kam der Zahlenveröffentlichung eine enorme Bedeutung zu. Schwache Zahlen hätten der imposanten Rallye wohl den Stecker gezogen. Doch Broadcom ließ in puncto Zahlenqualität nichts anbrennen. Der Markt war sehr zufrieden. Die Aktie zündete im Anschluss an die Veröffentlichung den Turbo.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Broadcom 282,75 EUR +7,59 % Lang & Schwarz

Broadcom mit bärenstarken Zahlen

Broadcom berichtete gestern nach US-Handelsschluss über das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 03. August 2025) des Geschäftsjahres 2025. Das Unternehmen gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 15,952 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein sattes Plus in Höhe von 22 Prozent. Im Vorjahresquartal wurde ein Umsatz in Höhe von 13,072 Mrd. US-Dollar verbucht.

Auf der Ergebnisseite setzte sich die exzellente Vorstellung fort. Für das 3. Quartal des Fiskaljahres wies das Unternehmen einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 4,140 Mrd. US-Dollar aus. Das entspricht einem EPS in Höhe von 0,85 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum vermeldete Broadcom noch einen Verlust in Höhe von -1,875 Mrd. US-Dollar (EPS -0,40 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) sah der Gewinn noch einmal deutlich besser aus. Broadcom veröffentlichte hier einen Gewinn in Höhe von 8,404 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,69 US-Dollar) und lag damit deutlich über den Markterwartungen. Im entsprechenden Vorjahresquartal wurde ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn in Höhe von 6,120 Mrd. US-Dollar (EPS 1,24 US-Dollar) vermeldet.

Broadcom verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum zudem ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 10,702  Mrd. US-Dollar und einen bärenstarken free cash flow in Höhe von 7,024 Mrd. US-Dollar. 

Broadcomm Aktie

Ausblick überzeugt ebenfalls

Für das laufende 4. Quartal des Fiskaljahres 2025 rechnet Broadcom mit einem Umsatz in Höhe von ungefähr 17,4 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wird mit etwa 67 Prozent des erwarteten Umsatzes prognostiziert.

Was macht die Aktie?

Der Markt feierte die Zahlen und den starken Ausblick. Die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker-Symbol: 1YD) zündete den Kursturbo. Aus charttechnischer Sicht muss es nun darum gehen, das markante August-Hoch (wurde bei etwa 317 US-Dollar markiert) deutlich zu überwinden. Ein Wochenschluss oberhalb dieser Marke wäre aus charttechnischer Sicht ein starkes Zeichen und würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 290 US-Dollar begrenzt. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax bangt vor dem US-Arbeitsmarktbericht: E.ON – Das ist gar nicht…

10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Evotec Prognose gekappt: Rettet der „Priority Reset“?

Gestern 17:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple startet Angriff auf Konkurrenz: Neue Siri-KI kommt

Gestern 17:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Figma zeigt starke Zahlen: Warum Anleger trotzdem zittern

Gestern 16:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE: Ist das endlich die Trendwende?

Gestern 14:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP: Sind das mittlerweile Kaufkurse?

Gestern 12:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus vor Jahresendspurt: Lieferdruck wächst

Gestern 12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce bricht nach schwachen Zahlen ein…

Gestern 12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer