Broadcom steigt

29.08.2025, 17:27 Uhr

Broadcom steigt: Auf dem Weg zum nächsten Nvidia?
© Bild von Chris Hsia auf Flickr
Die Aktie von Broadcom steht aktuell bei 252,75 EUR. Getrieben wird die Kursentwicklung durch Erwartungen im Bereich Künstliche Intelligenz sowie eine starke Nachfrage nach Infrastruktur- und Netzwerklösungen. Anleger und Analysten diskutieren, ob Broadcom tatsächlich zum „nächsten Nvidia“ werden könnte – oder ob die Bewertung bereits sehr ambitioniert ist.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Broadcom 251,50 EUR -4,68 % Baader Bank
NVIDIA 148,20 EUR -3,62 % Lang & Schwarz

Robuste Geschäftszahlen im Rücken

Broadcom erzielte im letzten Quartal einen Umsatz von rund 12,5 Milliarden USD, was einem Wachstum von 7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Halbleitern für Rechenzentren und KI-Anwendungen, das zweistellig zulegte. Die operative Marge lag bei über 45 %, womit Broadcom seine Position als einer der profitabelsten Player der Branche untermauerte.

KI als Wachstumstreiber

Ein wesentlicher Treiber bleibt die Nachfrage nach Custom-Chips für KI-Infrastrukturen. Während Nvidia die Schlagzeilen dominiert, profitiert Broadcom im Hintergrund von langfristigen Lieferverträgen mit großen Cloud-Anbietern. Analysten erwarten, dass der Konzern in den kommenden Jahren zweistellig wächst – insbesondere durch das Zusammenspiel aus ASIC-Lösungen für Hyperscaler und Netzwerkchips für Datenzentren.

Vergleich zu Nvidia und Mitbewerbern

Mit einer Marktkapitalisierung von über 1,2 Billionen USD spielt Broadcom inzwischen in derselben Liga wie andere Tech-Schwergewichte. Während Nvidia im Fokus der öffentlichen Debatte steht, gilt Broadcom als „stillere Alternative“ mit soliderer Kundenbasis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 28, deutlich unter dem von Nvidia (rund 60), aber höher als bei klassischen Zulieferern wie Intel (15). Damit ist Broadcom zwar ambitioniert bewertet, jedoch nicht in den Höhen der aktuellen KI-Spekulation.

Übernahme von VMware als Joker

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Integration von VMware, die Broadcom 2023 übernommen hat. Das Geschäft mit Softwarelösungen für Cloud-Infrastrukturen wächst stabil und trägt inzwischen über 25 % zum Gesamtumsatz bei. Hier sieht das Management eine starke Synergie mit den Hardwarelösungen – eine Kombination, die langfristig für Wettbewerbsvorteile sorgen könnte.

Kursentwicklung und Analystenstimmen

Mit dem aktuellen Kurs von 252,75 EUR notiert die Aktie nahe ihrem Jahreshoch. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus rund 34 %, was sie zu den stärkeren Performern im Halbleitersektor macht. Banken wie UBS und Morgan Stanley sehen weiteres Potenzial: Kursziele bewegen sich zwischen 270 und 300 EUR. Kritische Stimmen warnen jedoch vor möglichen Belastungen durch eine konjunkturelle Abkühlung in den USA und steigende Zinsen.

Risiken im Blick

Neben der hohen Abhängigkeit von wenigen Großkunden bleibt die geopolitische Lage ein Unsicherheitsfaktor. Sollte es zu weiteren Handelsrestriktionen zwischen den USA und China kommen, könnte auch Broadcom betroffen sein. Zudem gilt die Integration von VMware zwar als Chance, birgt aber auch Risiken im Hinblick auf Kosten und Unternehmenskultur.

Community-Stimmung

In den Foren herrscht gespannte Erwartung. Viele Nutzer sehen Broadcom als „versteckten Champion“, der langfristig Nvidia Konkurrenz machen kann. Ein Nutzer kommentiert: „252 € ist erst der Anfang, Broadcom wird die KI-Revolution mittragen.“ Andere zeigen sich vorsichtiger: „Bewertung schon hoch, Rückschläge jederzeit möglich.“
Insgesamt überwiegt Optimismus – die Mehrheit setzt auf weiter steigende Kurse, getragen von der wachsenden Rolle im KI-Ökosystem.

Bn-Redaktion/pl
